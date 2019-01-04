Какие знаки Зодиака будут самыми удачливыми в 2019? Отвечают астрологи

Новый 2019 год уже вступил в свои права, но впереди ещё больше 360 дней. Многих волнует вопрос: какими будут эти дни? Разумеется, люди сами вершат свою судьбу, но надеяться на звёзды – это же так романтично. Интересно, что рассказывают созвездия тем, кто берётся их интерпретировать?

Как сообщает РИА Новости, агентство опросило нескольких астрологов. Они не стали хранить тайну и рассказали о том, представителей каких знаков Зодиака ждёт удача в наступившем году.

Больше всего фортуна будет благоприятствовать огненным знакам – Овнам, Львам и Стрельцам. Есть и «пики» везения. У Стрельцов особо удачным должен выдаться январь, у Овнов – вторая половина января и первая половина февраля, у Львов – август. Астрологи утверждают, что огненным знакам звёзды будут помогать во всём, но в карьере и финансах – особенно.

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Ещё двум знакам повезёт немного иначе. Весам и Водолеям могут выпасть счастливые случаи, которые важно вовремя заметить и воспользоваться ими. Иногда это будет просто удачное стечение обстоятельств, а иногда – неожиданные предложения.