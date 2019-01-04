Какие знаки Зодиака будут самыми удачливыми в 2019? Отвечают астрологи
Новый 2019 год уже вступил в свои права, но впереди ещё больше 360 дней. Многих волнует вопрос: какими будут эти дни? Разумеется, люди сами вершат свою судьбу, но надеяться на звёзды – это же так романтично. Интересно, что рассказывают созвездия тем, кто берётся их интерпретировать?
Как сообщает РИА Новости, агентство опросило нескольких астрологов. Они не стали хранить тайну и рассказали о том, представителей каких знаков Зодиака ждёт удача в наступившем году.
Больше всего фортуна будет благоприятствовать огненным знакам – Овнам, Львам и Стрельцам. Есть и «пики» везения. У Стрельцов особо удачным должен выдаться январь, у Овнов – вторая половина января и первая половина февраля, у Львов – август. Астрологи утверждают, что огненным знакам звёзды будут помогать во всём, но в карьере и финансах – особенно.
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Ещё двум знакам повезёт немного иначе. Весам и Водолеям могут выпасть счастливые случаи, которые важно вовремя заметить и воспользоваться ими. Иногда это будет просто удачное стечение обстоятельств, а иногда – неожиданные предложения.
Изображение носит иллюстративный характер
У Тельцов и Раков год будет обычным. Никаких кризисов, но и яркую улыбку фортуны едва ли получится увидеть. С другой стороны, у земляных знаков начнётся новый жизненный цикл. И если у первых двух всё будет размеренно, то у Козерогов в ближайшие год-два ожидаются серьёзные перемены. Астрологи уверяют, что это может полностью изменить жизнь десятого знака Зодиака, однако ему советуют быть терпеливым и сохранять осторожность.
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Козерогам также рекомендуют не спешить делиться своими планами. Если желающий занять другое рабочее место Козерог будет рассказывать об этом направо и налево, то его могут подсидеть.
Что касается Дев, Рыб и Близнецов, то у них год ожидается непростой. Если в шутку сказать, что у огненных знаков в 2019 году параметр удачи составляет +3, то у этой троицы параметр удачи будет равен 0. Им важно следить за своим здоровьем, поменьше затевать конфликты, заранее готовиться к различным сложностям. Например, начальник решил внимательно проверить вашу работу. Или вы оплатили проезд, а когда в транспорт зашли контролёры – талончик выбило из руки ветром и унесло в окно.
В середине декабря 2018 года мы сообщали астрологический прогноз на 2019 год.
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