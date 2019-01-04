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КАZКА. Есть ли шансы у популярной группы пройти на «Евровидение-2019»?

04 января 2019 10:21
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Есть песни, которые врываются в нашу жизнь и подолгу не отпускают. Каждый приведет свои примеры, поскольку предпочтения у людей разные. Что касается исполнителей, то с ними сложнее. Мы можем с удовольствием слушать песню, мало или ничего не зная о том, кто поет. Почти такая ситуация, по-моему, сложилась вокруг песни «Плакала» украинской группы КАZКА.   

КАZКА. Есть ли шансы у популярной группы пройти на «Евровидение-2019»? -1


КАZКА. Источник фото: instagram.com/kazka.band/

Песня сходу захватила наши чувства, особенно клип на неё с оригинальной душевной режиссурой. Он уже, кстати, в интернете набрал более 105 миллионов просмотров. Значит, есть на что смотреть. А вот группа… О группе мы знаем мало. Скорее, потому, что она еще совсем молодая, только полтора года назад сформировалась. И мало кто из нас, согласитесь, знает ее другой репертуар. Ну да, «Плакала» в исполнении солистки с богатым вокалом Александры Зарицкой – это круто. А что еще?  

КАZКА: Плакала. Почему мы поверили женским слезам. Разберемся вместе  

КАZКА. Есть ли шансы у популярной группы пройти на «Евровидение-2019»? -4


КАZКА: Плакала. Кадр из клипа 

У нас, друзья, появилась возможность познакомиться с коллективом лучше, и не только посредством всемогущего интернета. В Украине приближается к финишу национальный отбор представителя страны на конкурс «Евровидение-2019», который весной принимает Израиль. И уже назван первый участник отбора – группа КАZКА. Ребята подали заявку. Если они выиграют отбор, а, судя по их сегодняшней популярности, это вполне вероятно, слёзы на лицах украинских женщин, всех нас взволновавших в клипе, увидят миллионы новых людей. И даже при том, что с израильской сцены прозвучит другая песня.  

Ваш В.Д.    

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # КАZКА # Александра Зарицкая

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