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Со времён КВН. Как изменились участницы шоу Comedy Woman

27 октября 2018 13:57
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Новости России. Обаятельные участницы шоу Comedy Woman дарят хорошее настроение зрителем уже десять лет. Первый выпуск программы на экраны вышел в 2008 году, с тех пор шоу приобрело успех.

Все это время девушки показывали номера, которые были не только смешными, но и ироничными. У каждой участницы Comedy Woman есть определенное амплуа.

За время существования проекта некоторые девушки покинули шоу, однако костяк артистов остается неизменным.

Мы посмотрели, как сейчас выглядят шоу Comedy Woman и как они изменились со времен КВН.

Екатерина Варнава

Со времён КВН. Как изменились участницы шоу Comedy Woman-1

Фото: скриншот из видео

Со времён КВН. Как изменились участницы шоу Comedy Woman-3

Фото: instagram.com/kativarnava

Наталия Медведева

Со времён КВН. Как изменились участницы шоу Comedy Woman-6

Фото: скриншот из видео

Со времён КВН. Как изменились участницы шоу Comedy Woman-8

Фото: instagram.com/natalymedvedeva

Марина Федункив

В интервью нашему телеканалу актриса рассказала о своих амплуа, активности в соцсетях и мечтах (читать далее). 

Со времён КВН. Как изменились участницы шоу Comedy Woman-11

Фото: скриншот из видео

Со времён КВН. Как изменились участницы шоу Comedy Woman-13

Фото: instagram.com/marina_phedunkiv

Мария Кравченко

«Любой ценой мы сделаем так, чтобы зритель засмеялся». Большое интервью Марии Кравченко о Comedy Woman и кино

В этом интервью Мария рассказала, что ее образ в проекте отличается о того, какая она в жизни. 

Со времён КВН. Как изменились участницы шоу Comedy Woman-16

Фото: скриншот из видео

Со времён КВН. Как изменились участницы шоу Comedy Woman-18

Фото: instagram.com/kravacomedy

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