Со времён КВН. Как изменились участницы шоу Comedy Woman

Новости России. Обаятельные участницы шоу Comedy Woman дарят хорошее настроение зрителем уже десять лет. Первый выпуск программы на экраны вышел в 2008 году, с тех пор шоу приобрело успех.

Все это время девушки показывали номера, которые были не только смешными, но и ироничными. У каждой участницы Comedy Woman есть определенное амплуа.

За время существования проекта некоторые девушки покинули шоу, однако костяк артистов остается неизменным.

Мы посмотрели, как сейчас выглядят шоу Comedy Woman и как они изменились со времен КВН.

Екатерина Варнава