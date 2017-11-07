«Любой ценой мы сделаем так, чтобы зритель засмеялся». Большое интервью Марии Кравченко о Comedy Woman и «Женщинах против мужчин»

Егор Хрусталёв:

Мы сидим с Вами в офисе Comedy Club поздним вечером, и я понимаю, что Вы работали сегодня весь день. Мария Кравченко, актриса, юмористка:

Ну да, последние сутки не удалось поспать ни минуты, поэтому, как бы, весьма сложно. Егор Хрусталёв:

Вы ребёнка своего маленького видите, вообще? О дочери. «Последний раз я её видела позавчера»

Мария Кравченко:

Сейчас нет. Последний раз я её видела позавчера. И она с моими родителями уехала на дачу на выходные. В воскресенье она вернётся. Егор Хрусталёв:

Вы же родились и росли в Комсомольске-на Амуре. Вы уже перевезли родителей в Москву? Мария Кравченко:

Да. Давно, в 2010 году. Егор Хрусталёв:

Это было уже время Вашего успешного телевизионного пребывания. Мария Кравченко:

Ну, да, скажем так. Становления. «Мой муж прилетел туда. Шёл за мной по коридору и наблюдал со спины». О съёмках второй части «Женщин против мужчин»

Егор Хрусталёв:

У нас с Вами два информационных повода поговорить. С одной стороны, мы ждём Вас в Минске с концертом Comedy Woman. С другой стороны, премьера второй части фильма «Женщины против мужчин». Давайте сначала о кино. когда была первая часть «Женщины против мужчин», на Кубе проходили съёмки – именно на Кубе Вам сделали предложение, насколько мне известно. Мария Кравченко:

Да. Так было. Егор Хрусталёв:

Что же должно произойти во время съёмок второй части? Мария Кравченко:

Ну, на самом деле, мой муж прилетел туда. И точно так же – сюрпризом. То есть, я даже не ожидала, я была в спортзале. У меня была кардиотренировка поздно вечером, я возвращалась из спортзала в номер и разговаривала с ним по телефону, говорила: «Что, как дела?» «Я дома сижу, делать нечего». На самом деле, он шёл за мной по коридору и наблюдал со спины. А у меня плохое зрение, я оборачивалась, видела, что кто-то идёт, не поняла, что это – он. И потом, когда положила трубку, раздался его голос: «Маш!» Я поворачиваюсь: «Костя?» То есть, прямо неожиданно. Естественно, бросилась к нему на руки. Он говорит: «Я просто решил напомнить, что в первой части я тоже появился внезапно и, как бы, я всё ещё способен на какие-то неожиданные романтические поступки». Егор Хрусталёв:

То, что Вы рассказываете, похоже на поступки очень ревнивого мужа, который следит за своей женой. Мария Кравченко:

На самом деле, я так Вам скажу: вряд ли есть смысл меня ревновать. По крайней мере, когда я нахожусь на съёмках с мамой и ребёнком. То есть, они были со мной – и дочь, и моя мама. «В этой героине – часть меня». О съемках «Женщины против мужчин».

Егор Хрусталёв:

Но, если посмотреть на то, как Вы воюете со своим киномужем в первой части, я думаю, что, в общем-то, сложится впечатление, что Вы способны на серьёзные разборки с мужьями. Мария Кравченко:

Да. Я не могу сказать, что я там играю какую-то сверхженщину. То есть, в этой героине – часть меня. И это, естественно, зависит ещё от партнёра по фильму. Но с Романом по-другому нельзя. На самом деле, если бы мне кто-то в 2001 году, когда мы познакомились с Ромой, сказал, что я буду играть с ним в фильме мужа и жену, на протяжении первой и второй части лупить его осьминогом – я бы ни за что в жизни не поверила. Егор Хрусталёв:

Во второй части Вы его тоже бьёте осьминогом? Мария Кравченко:

Да. «Во второй части в Рому (Юнусова) полетела стерлядь»

Мария Кравченко:

Приоткрою завесу тайны. Во второй части в него полетела стерлядь, которая рассекла ему лоб. Потом полетел осьминог. В общем, досталось ему. О ролике с воблой в шоколаде. «Ради кадра ты, вообще, забываешь обо всём».



Источник фото: instagram.com/kravacomedy/



Егор Хрусталёв:

Говоря о рыбах, не могу не спросить у Вас: я не нашёл объяснения тому, что увидел. Вот этот ролик про съёмки видеоролика, где сухая рыба в шоколаде и Вас заставляют… Что это такое? И как Вы это пережили? У меня такой рвотный рефлекс срабатывает, когда я смотрю, как Вы это делали.

Мария Кравченко:

Наверное, в жизни это, может быть, и вызвало бы рвотный рефлекс. Но ради кадра, ради съёмок ты, вообще, забываешь обо всём. Ты отключаешь полностью все рефлексы. Допустим, когда мы снимали первую часть на Кубе, и вот эта драка едой была – там была дикая жара, и через полчаса нахождения в этом ресторане всё это стухло. Понимаете, какая там стояла вонь? Прямо вонища стояла несусветная. Егор Хрусталёв:

И вобла в шоколаде – пустяки? Мария Кравченко:

Вобла в шоколаде – просто детский сад. И даже это нас не сподвигло на какие-то рвотные рефлексы. Потом, правда, продолжение этой сцены снимали через несколько дней, и эти вещи не стирались, то есть, надо было их надеть, вот те же, вонючие. Вот это было уже сложнее. Честно. Я себя чувствовала, во всяком случае, дочерью рыбака, как минимум, потому что от меня воняло рыбой. «В регионах таких людей много». О своей героине в Comedy Woman

Егор Хрусталёв:

Когда начинался весь этот проект Comedy Woman и Вы придумывали образы, сейчас Ваша героиня немножко другая, чем в самом начале. Мария Кравченко:

Да. Егор Хрусталёв:

И, очевидно, у Вас там много семейных взаимоотношений, семейных сцен. Но сначала это была просто какая-то фантастика невообразимая. Но Вы сразу знали, что это будет Ваша история? Или ещё были варианты? Потому что я вижу, что здесь разбросаны сценарии, где прописываются разные роли, разные варианты. Это уже был готов образ? Мария Кравченко:

Это был готов образ. Он был готов мною же в КВН, то есть, я делала это несколько раз в КВН, и подумали, что такого ещё нет на нашем телевидении, почему бы не попробовать. Потому что идёт полнейшее несоответствие внешнего вида, с весьма кукольной внешностью – и того, что извлекается изо рта, когда он открывается. И вот, на этом контрасте решили попробовать, и это выстрелило, это сработало. И, честно Вам скажу, я очень скучаю по этой героине. Такая память из моей юности, из Комсомоьска-на-Амуре, там таких людей очень много. И, вообще, в принципе, в регионах таких людей очень много. И они все меня считают за свою. И они думают, что в жизни я – точно такой же человек. Это, конечно, веселит отчасти. Меня это веселит гораздо больше. Егор Хрусталёв:

Поскольку этот образ запомнился, я предполагал, что Вы будете чуть-чуть более резкой. А Вы такая «няша». Вы сейчас с мужем по телефону говорили: «Люблю тебя, милый». А большинство сейчас смотрят и не верят, потому что все же помнят эту девочку. Но то, что, как Вы сами говорите, извлекается изо рта – это же надо запомнить. Оно у Вас так всё естественно произносится. Мария Кравченко:

Наверное, всё-таки, 15 лет жизни в Комсомольске-на-Амуре наложили свой отпечаток. А это слышалось сплошь и рядом, везде. В принципе, это – нормальное общение. Егор Хрусталёв:

Но Вы так «прикалывались» с самого начала? Мария Кравченко:

Да. И, как бы, грех жаловаться – у меня очень хорошая память. Поэтому с тем, чтобы запомнить что-то, у меня никогда проблем не было и, надеюсь, не будет. О журналистах. «Как правило, это все с трясущимися руками»

Егор Хрусталёв:

А, если б Вам, к примеру, пришлось отшивать такого назойливого журналиста, который приехал там, скажем, тратить Ваше время, вот как бы это выглядело? Мария Кравченко:

На самом деле, с журналистами назойливыми мы предпочитаем по-другому разговаривать – на все вопросы отвечать односложно. «А вот Вы у нас в городе, а что Вам конкретно понравилось, были ли Вы там?» «Да». И всё. Потому что, на самом деле, я считаю, что у нас, в принципе, очень мало на нашем веку встречалось грамотных журналистов. Как правило, это все с трясущимися руками, от так вот смотрящие в блокнот. Я считаю, что, если мы с Вами разговариваем, то мы должны смотреть друг другу в глаза, как минимум. Егор Хрусталёв:

Я, на самом деле, надеялся, что Вы мне сейчас что-нибудь загнёте в стиле своей героини. Мария Кравченко:

Ты чего рычишь, барбос? Ты базар-то фильтруй. Секи, с кем базаришь. Ну вот, как-то так. Егор Хрусталёв:

Я Вам очень признателен. Честно говоря, у меня мурашки пошли. Потому что у Вас взгляд становится такой… Мария Кравченко:

Конечно. Егор Хрусталёв:

Это же внутри сидит. Мария Кравченко:

Но это же – моя работа. Я же – актриса. Пусть непрофессиональная, но, всё-таки. О выступлениях Stand Up. «У меня масса интересных историй в жизни»

Егор Хрусталёв:

Скажите, а вы могли бы выступать со Stand Up в какой-то ситуации? Мария Кравченко:

Я думаю, да, потому что это тоже пишется всё. То есть, почему нет. Егор Хрусталёв:

Это была бы роль? Или Вы могли бы, как автор, рассказывать про себя что-нибудь смешное? Мария Кравченко:

Я честно скажу: может быть, и могла бы что-то про себя рассказать. У меня масса интересных историй в жизни. И поэтому, если бы это было интересно… В любом случае, любая история, какой бы она ни была, в ней, всё равно, есть доля правды. Остальное, конечно же, придумано, утрировано, чтобы это было смешно. То есть, поэтому, в любом случае, всё это… над всем этим проводится авторская работа. Как создают номера для Comedy Woman

Егор Хрусталёв:

Мало кто знает, что это – очень тяжёлый и большой труд. Я, когда вошёл в здание, услышал, что вот крик и стук какой-то. Потом я понял, что именно этот крик, и стук повторяются. И потом я понял, что репетируется какая-то сцена, происходит одно и то же. Конечно, всем хочется верить, что, когда Вы репетируете, придумываете, что Вы сами ухахатываетесь от души. Мария Кравченко:

Ну, на самом деле, такое бывает, конечно. То есть, когда нам даётся номер, мы его читаем сначала, потом каждый начинает привносить что-то своё в своего персонажа. Какие-то там словечки, полушутки, полукривляшки. То есть, чтобы это как-то адаптировать под себя. Поэтому это вполне нормально. Егор Хрусталёв:

То есть, хохочете? Мария Кравченко:

Да, конечно. Тем более, мы на все эти номера смотрим немножко с другой колокольни, так как мы друг друга знаем очень давно и очень хорошо. И это всё воспринимается нами, конечно, по-другому. Как правило, гораздо смешнее, чем зрителям. Именно потому, что у нас немножко своя призма на это всё. «У нас нет страха – показаться кому-то некрасивой, смешной». О девчонках в Comedy Woman

Егор Хрусталёв:

Смотрите, у Вас – удивительный коллектив из девчонок, которые не боятся и очень любят быть смешными. Насколько я могу предположить девчачью натуру, всё-таки, в первую очередь, хочется быть красивыми. С детства хочется быть принцессами. И восторг, и восхищение вызывают те, кто любят быть смешными. Но что происходит? И когда это происходит? В детстве, в школе? Из-за знакомых, из-за друзей: с теми девушками, которые решают и решаются быть смешными. Мария Кравченко:

На самом деле, хороший вопрос. И я бы даже сказала, наверное – очень сложный. Я не могу сказать, с кем это, где и когда происходит. Я просто могу сказать, что какими бы мы смешными ни были, мы, всё равно, остаёмся каждая красивой. Правда, у нас все девчонки в шоу – очень красивые. Просто у нас нет страха – показаться кому-то некрасивой, смешной. Мы настолько, наверное, превращаемся в бескомплексных, беспринципных лицедеев на сцене, что ни у одной из нас нигде там не закрадётся мысль: «Блин, а вдруг у меня сейчас двойной подбородок? А вдруг у меня складка какая-то». Егор Хрусталёв:

В этом и дело. Это вас очень отличает. Мария Кравченко:

У нас главная задача – это насмешить. И мы работаем над этой задачей. То есть, любой ценой мы сделаем так, чтобы зритель засмеялся. У меня КВН сделал свою работу – мне повезло, появилась возможность связать свою жизнь с юмором. То есть, я начала играть ещё в школе, и как-то стало всё получаться само собой. И продолжила уже в институте. «Я – специалист по рекламе и PR»