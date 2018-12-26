«Склифосовский-7»: звезда сериала рассказала подробности нового сезона

Новости России. Актриса Мария Куликова показала, как ее задержали «за измену сериалу Склифосовский».
Забавное видео Куликова опубликовала в Instagram. На кадрах ее и Марка Богатырева задерживают сотрудники дорожно-патрульной службы.
Новости России. Актриса Мария Куликова показала, как ее задержали «за измену сериалу Склифосовский».
Забавное видео Куликова опубликовала в Instagram. На кадрах ее и Марка Богатырева задерживают сотрудники дорожно-патрульной службы.
Фото: instagram.com/m.kulikova77. Скриншот из видео
Актриса не понимает, что произошло и спрашивает: «За что?»
«За измену сериалу «Склифосовский», – слышится в ответ.
Фото: instagram.com/m.kulikova77. Скриншот из видео
Марк Богатырев возмущенно отвечает, что он вообще актер другого сериала. Скорее всего, юмористический ролик был сделан на съемочной площадке нового проекта, в котором вместе снимаются актеры.
Фото: instagram.com/m.kulikova77
Поклонники оценили юмор и отметили, что ждут новых серий с нетерпением.
Сериал «Склифосовский» скоро ожидает продолжение. Об этом Мария Куликова рассказала в соцсетях. Новый сезон выйдет на экраны в 2019 году.
Фото: instagram.com/m.kulikova77
Мария Куликова:
В этом сезоне очень много домашних сцен, видать навёрстываем упущенное..! Сегодня наша семейка попрощалась друг с другом до следующего года, Брагины отправились на зимние каникулы... в разные стороны!
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