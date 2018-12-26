«Склифосовский-7»: звезда сериала рассказала подробности нового сезона

Новости России. Актриса Мария Куликова показала, как ее задержали «за измену сериалу Склифосовский». Забавное видео Куликова опубликовала в Instagram. На кадрах ее и Марка Богатырева задерживают сотрудники дорожно-патрульной службы.

Фото: instagram.com/m.kulikova77. Скриншот из видео

Актриса не понимает, что произошло и спрашивает: «За что?» «За измену сериалу «Склифосовский», – слышится в ответ.

Фото: instagram.com/m.kulikova77. Скриншот из видео

Марк Богатырев возмущенно отвечает, что он вообще актер другого сериала. Скорее всего, юмористический ролик был сделан на съемочной площадке нового проекта, в котором вместе снимаются актеры.

Фото: instagram.com/m.kulikova77

Поклонники оценили юмор и отметили, что ждут новых серий с нетерпением. Сериал «Склифосовский» скоро ожидает продолжение. Об этом Мария Куликова рассказала в соцсетях. Новый сезон выйдет на экраны в 2019 году.

Фото: instagram.com/m.kulikova77