Петушок-золотой гребешок. История о безмозглой домашней птице. Современный пересказ

Мы продолжаем знакомиться со сказками нашего детства. Про петушка помните? Правда ведь, – нам было жалко птичку, мы за нее переживали. А стоило ли? Давайте вместе посмотрим на этого героя, как говорится, с высоты прожитых лет.

В лесной избушке, как вы помните, жили кот, дрозд и петух. Кот и дрозд вели хозяйство, а петух, по всему видать, валял дурака. Уходя однажды в лес по делам, они наказали петуху охранять имущество и не петь песен, если вдруг лиса окажется рядом.

Они ушли, а рыжая тут как тут. Наговорив петуху комплиментов, она предложила ему выглянуть в окно и угоститься горохом. Петух – куриные мозги – сунул башку в форточку, лиса хвать его подмышку и потащила варить бульон. Заорал он на весь лес о помощи. Хорошо, что сожители его далеко не успели отойти, погнались по следу и забрали у лисы добычу.

Жизнь продолжалась. Опять кот и дрозд засобирались в лес. Позвали петуха на инструктаж:

– Ты, бестолочь, хоть на этот раз будь умнее, не высовывайся! Если мы не услышим, попадешь в кастрюлю, как пить дать.

Сидит петух дома, семечки из подсолнуха ковыряет. Тут снова лиса за дверью объявилась. Начала дипломатично, как умеет, с восхваления петушиных достоинств. Потом перешла к предложению отобедать горохом. Этот номер не прошел. Но лиса – животное по природе хитрое. Решила выманить дурную птицу, сыграв на её самолюбии: дескать, кто-то рассыпал на дороге пшеницу, куры клюют, а петухам не дают. Не мог стерпеть петух – бульонная душа – такого оскорбления, выскочил разбираться. И прямо на крыльце угодил в лисьи лапы.

Далее все происходило по знакомому уже сценарию: мольбы о спасении, погоня, драка и счастливое возвращение под крышу родного дома. Правда, на месте происшествия осталось несколько перьев.

Совсем кот с дроздом расстроились из-за петуха. «Надо же быть таким доверчивым идиотом!» – говорили они. Хотя чего от него было ожидать. Мозгов-то с маковое зернышко. Эти петухи только и умеют с энтузиазмом топтать кур да громко о себе кукарекать.

В третий раз, когда лиса опять выманила обманом глупую домашнюю птицу, коту и дрозду пришлось брать штурмом нору хозяйки и вызволять пленника. Они тогда лису избили так, что она еле ноги унесла.

В нашем животном мире есть немало таких петухов, которых жизнь ничему не учит. И мы с вами таких тоже знаем.



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Ваш В.Д.