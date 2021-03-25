Сможете узнать всех? Показываем редкий снимок из архива Веры Васильевой

Андрея Миронова знают как замечательного советского актёра. Многим людям известны такие кинокартины с его участием, как «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России».

Также Миронов известен как обаятельный мужчина, который умел покорять женские сердца. Андрей Александрович был дважды женат, а также с удовольствием проводил время в компании подруг и друзей.

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Во время одной из таких дружеских встреч и было сделано это фото. Снимок из архива Веры Васильевой. На нём запечатлены сама Васильева, её супруг Владимир Ушаков, их дачные друзья и, конечно, Андрей Миронов с Ларисой Голубкиной.