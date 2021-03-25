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Сможете узнать всех? Показываем редкий снимок из архива Веры Васильевой

25 марта 2021 07:04
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Андрея Миронова знают как замечательного советского актёра. Многим людям известны такие кинокартины с его участием, как «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России». 

Также Миронов известен как обаятельный мужчина, который умел покорять женские сердца. Андрей Александрович был дважды женат, а также с удовольствием проводил время в компании подруг и друзей. 

Эта роль стала для неё последней. Как сложилась жизнь Оли из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» 

Во время одной из таких дружеских встреч и было сделано это фото. Снимок из архива Веры Васильевой. На нём запечатлены сама Васильева, её супруг Владимир Ушаков, их дачные друзья и, конечно, Андрей Миронов с Ларисой Голубкиной. 

Сможете узнать всех? Показываем редкий снимок из архива Веры Васильевой -1

Фото: instagram.com/kino.cccp 

Кстати, ранее мы показывали другую редкую фотографию, которая была сделана много лет назад. Посмотрите на интересный снимок с Людмилой Гурченко (здесь подробности). 

# Звезды

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