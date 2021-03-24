Рыбаки спасли 9-летнюю девочку. Спустя 35 лет они встретились вновь

В 1986 году два рыбака спасли 9-летнюю Дезире Родригес во время кораблекрушения, унесшего жизни всей ее семьи. Тридцать пять лет спустя теперь уже 44-летняя Дезире решила вновь встретиться со своими спасителями, Полом Штрассером и Марком Пизано, сообщает Los Angeles Times.

Пол Штрассер:

Дезире исчезла. Мы спасли ее, но больше никогда не видели и не знали, где она и как с ней связаться.