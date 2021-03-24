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Рыбаки спасли 9-летнюю девочку. Спустя 35 лет они встретились вновь

24 марта 2021 12:39
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В 1986 году два рыбака спасли 9-летнюю Дезире Родригес во время кораблекрушения, унесшего жизни всей ее семьи. Тридцать пять лет спустя теперь уже 44-летняя Дезире решила вновь встретиться со своими спасителями, Полом Штрассером и Марком Пизано, сообщает Los Angeles Times.  

Пол Штрассер:    
Дезире исчезла. Мы спасли ее, но больше никогда не видели и не знали, где она и как с ней связаться.  

Рыбаки спасли 9-летнюю девочку. Спустя 35 лет они встретились вновь -1

Фото: CAROLYN COLE/LOS ANGELES TIMES/SHUTTERSTOCK  

История их воссоединения началась в декабре прошлого года, когда любитель рыбалки Филипп Фридман запустил подкаст «Приключения Фридмана», в котором рассказывал истории рыбаков, давал советы. В одном из эпизодов Марк Пизано выступил в качестве гостя и рассказал о спасении 1986 года. Фридман захотел найти эту девочку.  

Рыбаки спасли 9-летнюю девочку. Спустя 35 лет они встретились вновь -4

Фото: CAROLYN COLE/LOS ANGELES TIMES/SHUTTERSTOCK  

Пабло Пенья, коллега Дезире, слушая подкаст, вдруг понял, что где-то уже слышал эту историю. Тогда он вспомнил, что Дезире как-то обмолвилась, что потеряла родителей во время кораблекрушения. Пенья отправил сообщение Фридману, чтобы поделиться своей догадкой. У Фридмана созрел невероятный план воссоединить героев истории в своем подкасте. Он связался с Дезире, рассказал, что произошло, и попросил прийти на программу.  

Рыбаки спасли 9-летнюю девочку. Спустя 35 лет они встретились вновь -7

Фото: CAROLYN COLE/LOS ANGELES TIMES/SHUTTERSTOCK

Дезире Родригес:  
Сначала я нервничала, но потом решила, что это поможет мне окончательно смириться с происшествием.  

Фридман запечатлел момент встречи на видео: Пизано узнал Дезире, и все расплакались. Родригес, Штрассер и Пизано до сих пор поддерживают связь.  

А эта история может стать трогательнее «Хатико», ведь пес каждый день ходит на могилу к хозяину, чтобы повидаться с лучшим другом. Подробности далее.  

# Спасение # калейдоскоп # Дезире Родригес # Филипп Фридман # Марк Пизано # Пол Штрассер # Пабло Пенья # Фотофакт

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