Рыбаки спасли 9-летнюю девочку. Спустя 35 лет они встретились вновь
В 1986 году два рыбака спасли 9-летнюю Дезире Родригес во время кораблекрушения, унесшего жизни всей ее семьи. Тридцать пять лет спустя теперь уже 44-летняя Дезире решила вновь встретиться со своими спасителями, Полом Штрассером и Марком Пизано, сообщает Los Angeles Times.
Пол Штрассер:
Дезире исчезла. Мы спасли ее, но больше никогда не видели и не знали, где она и как с ней связаться.
Фото: CAROLYN COLE/LOS ANGELES TIMES/SHUTTERSTOCK
История их воссоединения началась в декабре прошлого года, когда любитель рыбалки Филипп Фридман запустил подкаст «Приключения Фридмана», в котором рассказывал истории рыбаков, давал советы. В одном из эпизодов Марк Пизано выступил в качестве гостя и рассказал о спасении 1986 года. Фридман захотел найти эту девочку.
Фото: CAROLYN COLE/LOS ANGELES TIMES/SHUTTERSTOCK
Пабло Пенья, коллега Дезире, слушая подкаст, вдруг понял, что где-то уже слышал эту историю. Тогда он вспомнил, что Дезире как-то обмолвилась, что потеряла родителей во время кораблекрушения. Пенья отправил сообщение Фридману, чтобы поделиться своей догадкой. У Фридмана созрел невероятный план воссоединить героев истории в своем подкасте. Он связался с Дезире, рассказал, что произошло, и попросил прийти на программу.
Фото: CAROLYN COLE/LOS ANGELES TIMES/SHUTTERSTOCK
Дезире Родригес:
Сначала я нервничала, но потом решила, что это поможет мне окончательно смириться с происшествием.
Фридман запечатлел момент встречи на видео: Пизано узнал Дезире, и все расплакались. Родригес, Штрассер и Пизано до сих пор поддерживают связь.
А эта история может стать трогательнее «Хатико», ведь пес каждый день ходит на могилу к хозяину, чтобы повидаться с лучшим другом. Подробности далее.