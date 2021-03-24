Великая Коко Шанель. Что ещё вы о ней не знали?

Ни с чем не сравним вклад Коко Шанель в мир моды. Уже прошло 50 лет со дня смерти этой великой женщины, однако маленькое черное платье и Шанель № 5 найдутся у многих женщин, а показы модного дома Шанель, как и при ее жизни, вызывают восхищение. Коко была не просто выдающимся дизайнером, но и весьма интригующей личностью. Она жила как вздумается и бросала вызов общественным нормам и традициям. Коко часто ссорилась с другими дизайнерами

Фото: instagram.com/chanelofficial

Очевидно, что Шанель была великой фигурой в мире моды. И сама Коко в этом не сомневалась. На одном из показов Ив Сен-Лорана она заявила: «У Ив Сен-Лорана отличный вкус. Чем больше он копирует мои дизайны, тем лучше его вкус становится». Шанель была очень близка с Кристобалем Баленсиага, однако умудрилась рассориться и с ним, назвав мужчину «слишком старым для дизайнера». Шанель отказалась одевать королевскую семью

Фото: instagram.com/allaboutfashionhistory

Шанель никогда никого не одевала за бесплатно, даже королевскую семью. Она говорила, что принцессы и герцогини всегда забывают заплатить, поэтому отказывалась предоставлять им свою одежду. Она отказала герцогу Вестминстеру

Фото: instagram.com /chanel­_archive

У Шанель был 10-летний роман со вторым герцогом Вестминстерским, Хью Гросвенором, во время которого герцог предложил ей руку и сердце. Однако Шанель отказалась, позже заявив: «Герцогинь много, а Коко Шанель только одна». Шанель была остра на язычок

Фото: Historia/Shutterstock

Коко Шанель явно была не из тех, кто держит свои мысли при себе. Она не упускала возможности отправить в чей-либо адрес едкий комментарий. Так она сказала, что Брижит Бардо «помешана на деньгах» и назвала ее грудь слишком большой. Шанель также с неприязнью относилась к редакторам модных журналов, заявив, что у одного из них было «лицо обезьяны» и «помойный рот». Коко Шанель ненавидела длину мини

Фото: Historia/Shutterstock

Однажды Шанель назвала мини-юбку «выставкой мяса», сказав, что вид открытых ног абсолютно неприличен. Вместо этого она была сторонником того, чтобы женщины носили брюки. Ее даже арестовали за их ношение во время Второй мировой войны. Первый бутик Шанель профинансировал ее любовник

Фото: Historia/Shutterstock

В Париж Коко Шанель приехала в качестве любовницы богатого плейбоя Этьена Бальзана. Именно он профинансировал ее первые шаги в мире моды – бутик шляп. Ее шляпки быстро стали популярными, и тогда о ней узнал весь Париж. Модели и работницы дома Шанель всегда носили макияж

Фото: Historia/Shutterstock