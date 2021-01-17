А вы видели этот снимок? Показываем редкое фото Людмилы Гурченко

В Советском Союзе был множество замечательных актёров и актрис. В этом, конечно, никто не сомневается, но накануне Нового года и ещё некоторое время после него происходит очередная вспышка интереса к этим артистам, ведь они подарили нам множество замечательных праздничных фильмов.

Одной из таких актрис является Людмила Гурченко. На её счету не один десяток замечательных кинокартин, но в Новый год неизменно показывается именно «Карнавальная ночь». Большая часть старшего поколения может без проблем исполнить композицию «Пять минут», которую спела Гурченко в этом фильме.

Фотографии Людмилы Марковны тоже стали частью и достоянием советской культуры. Вот один из редких снимков этой артистки.