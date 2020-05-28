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Эта роль стала для неё последней. Как сложилась жизнь Оли из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»

28 мая 2020 14:19
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Иногда актёры появляются совсем ненадолго, успеют привлечь к себе массу внимания, а затем бесследно исчезают. Именно так произошло с итальянской актрисой Антонией Сантилли. На территории постсоветского пространства она известна в качестве Оли из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России». 

Антония родилась 8 августа 1949 года в итальянской коммуне Спиньо-Сатурния. После окончания Римского университета по специальности «современная литература» девушка начала выступать в театре, а также подрабатывала моделью. 

Эта роль стала для неё последней. Как сложилась жизнь Оли из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»-1

Фото: кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» 

Затем в 1971-1973 годах Сантилли снялась сразу в 12 фильмах. Правда, в одной из кинокартин актриса была в роли дублёра. Известность на родине артистке принёсла эротическая роль в фильме «Босс». А популярность среди русскоязычной аудитории Антония завоевала благодаря кинокартине «Невероятные приключения итальянцев в России». 

Эта роль стала для неё последней. Как сложилась жизнь Оли из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»-4

Фото: кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» 

Кстати, ради съёмок в советско-итальянской комедии Сантилли отказалась от работы в криминальной драме «Серпико» с Аль Пачино в главной роли. И, похоже, это был правильный выбор. 

Во время съёмок в СССР Антония весело провела время и научилась водить машину. Тогда же девушка встретила своего будущего супруга – итальянского бизнесмена. Вернувшись в свою страну, Сантилли покончила с карьерой актрисы, вышла замуж и родила сына. 

Эта роль стала для неё последней. Как сложилась жизнь Оли из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России»-7

Фото: кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» 

С тех пор итальянка ведёт спокойную жизнь и не появляется на публике. Новых фотографий актрисы нет более 40 лет. В этом году Антонии исполнится 71 год. 

А вот другая популярная актриса и модель не пропала из виду после участия в ряде успешных кинокартин.

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# Звезды # калейдоскоп # Фотофакт

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