Мы всё время делали это неправильно. Как порезать луковицу, чтобы она не распадалась?

Готовы поспорить, что вы режете лук, разделяя его на половинки, а потом каждую из них рубите на кубики. Наверняка вам знакома проблема, когда луковица начинает распадаться на множество мелких кусочков. Но есть способ, как этого избежать – и кубики будут идеальными.

Фото: tiktok.com/ @lyndseymjames

Девушка под ником lyndseymjames опубликовала в Tik Tok видео, где дает полезный совет, как нарезать лук, чтобы он не распадался. «Очевидно, кому-то это покажется странным, но для меня это имеет смысл».

Фото: tiktok.com/ @lyndseymjames

Обычно хозяйки разделяют головку лука на две половинки, а потом каждую из них режут на полукольца и рубят их на мелкие кубики. Линдси делает иначе. Девушка объясняет, что вначале нужно очистить луковицу от кожуры. Затем нужно поставить ее на разделочную доску корешком вверх. А дальше делать надрезы по всей луковице от корешка – как будто резать на дольки, но сохраняя серединку целой. Лук станет похожим на цветок.

Фото: tiktok.com/ @lyndseymjames