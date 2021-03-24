Мы всё время делали это неправильно. Как порезать луковицу, чтобы она не распадалась?
Готовы поспорить, что вы режете лук, разделяя его на половинки, а потом каждую из них рубите на кубики. Наверняка вам знакома проблема, когда луковица начинает распадаться на множество мелких кусочков. Но есть способ, как этого избежать – и кубики будут идеальными.
Фото: tiktok.com/ @lyndseymjames
Девушка под ником lyndseymjames опубликовала в Tik Tok видео, где дает полезный совет, как нарезать лук, чтобы он не распадался.
«Очевидно, кому-то это покажется странным, но для меня это имеет смысл».
Фото: tiktok.com/ @lyndseymjames
Обычно хозяйки разделяют головку лука на две половинки, а потом каждую из них режут на полукольца и рубят их на мелкие кубики. Линдси делает иначе. Девушка объясняет, что вначале нужно очистить луковицу от кожуры. Затем нужно поставить ее на разделочную доску корешком вверх. А дальше делать надрезы по всей луковице от корешка – как будто резать на дольки, но сохраняя серединку целой. Лук станет похожим на цветок.
Фото: tiktok.com/ @lyndseymjames
Далее нужно положить луковицу на бок и нарезать ломтики – готово. Люди в комментариях были удивлены, что не знали такого способа раньше.
Это не странный метод, а гениальный.
То есть мы всю жизнь резали лук неправильно?!
Это решает 99 процентов жизненных проблем.
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