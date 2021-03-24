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Мы всё время делали это неправильно. Как порезать луковицу, чтобы она не распадалась?

24 марта 2021 14:06
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Готовы поспорить, что вы режете лук, разделяя его на половинки, а потом каждую из них рубите на кубики. Наверняка вам знакома проблема, когда луковица начинает распадаться на множество мелких кусочков. Но есть способ, как этого избежать и кубики будут идеальными.  

Мы всё время делали это неправильно. Как порезать луковицу, чтобы она не распадалась?-1

Фото: tiktok.com/ @lyndseymjames

Девушка под ником lyndseymjames опубликовала в Tik Tok видео, где дает полезный совет, как нарезать лук, чтобы он не распадался.  

«Очевидно, кому-то это покажется странным, но для меня это имеет смысл».  

Мы всё время делали это неправильно. Как порезать луковицу, чтобы она не распадалась?-4

Фото: tiktok.com/ @lyndseymjames

Обычно хозяйки разделяют головку лука на две половинки, а потом каждую из них режут на полукольца и рубят их на мелкие кубики. Линдси делает иначе. Девушка объясняет, что вначале нужно очистить луковицу от кожуры. Затем нужно поставить ее на разделочную доску корешком вверх. А дальше делать надрезы по всей луковице от корешка как будто резать на дольки, но сохраняя серединку целой. Лук станет похожим на цветок.  

Мы всё время делали это неправильно. Как порезать луковицу, чтобы она не распадалась?-7

Фото: tiktok.com/ @lyndseymjames

Далее нужно положить луковицу на бок и нарезать ломтики готово. Люди в комментариях были удивлены, что не знали такого способа раньше.  

Это не странный метод, а гениальный.  

То есть мы всю жизнь резали лук неправильно?!  

Это решает 99 процентов жизненных проблем.  

Еще один лайфхак из Tik Tok – как избавиться от заломов на кожаной обуви (читайте далее).  

# Полезные советы # калейдоскоп # Фотофакт

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