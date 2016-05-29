«Алиса в Зазеркалье» с Джонни Деппом провалилась в прокате из-за скандального развода актера

Новости США. Новый фильм с Джонни Деппом провалился в прокате после новостей о его разводе. В первый уикенд картина собрала в прокате на $70 млн меньше «Алисы в Стране чудес».







Критики утверждают, что у «Алисы» еще есть шанс окупиться. Продюсеры предполагали, что неутихающие скандалы вокруг персоны Джонни Деппа и его развод с молодой актрисой не лучшим образом скажутся на кассовых сборах. Напомним, развод Эмбер Херд и Джонни Деппа на уходящей неделе стал самой громкой новостью в мире шоу-бизнеса.

Простой подачей заявления о расторжении брака дело не ограничилось. Женщина обвинила экс-возлюбленного в домашнем насилии. И представила доказательства: фотографии со следами побоев и видеозапись избиения. Эмбер утверждает, что Джонни предлагал заплатить ей за молчание, однако ее это предложение не устроило. На судебном слушании, состоявшемся в минувшую пятницу, актриса также продемонстрировала следы побоев.





Херд и ее адвокат запросили у суда охранный ордер, запрещающий Деппу приближаться к супруге ближе чем на 90 метров, и суд удовлетворил прошение.