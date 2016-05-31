Скатиться с горы быстрее куска сыра: традиционные забеги прошли в Великобритании

Новости Великобритании. В Великобритании тысячи зрителей и сотни участников собрались на традиционную английскую забаву — сырные забеги. Главная цель – скатиться с холма раньше 3-килограммового куска сыра, а на финише его обязательно надо поймать.

Стоит отметить, что даже самым осторожным участникам, как правило, не удается спуститься к подножию без ссадин и ушибов. Из-за этого медики несколько лет подряд призывают отменить состязания. Но, судя по всему, традиции на Туманном Альбионе сильнее официальных запретов.