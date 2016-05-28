Фотофакт: кошачий пляж стал одним из лучших мест на Сардинии

Новости Италии. Кошачий приют, он же пляж, на Сардинии покорил тысячи туристов. Кошки обитали в регионе более 100 лет. Когда-то рыбаки завезли этих животных для борьбы с грызунами. В настоящее время на побережье живут 60 котов.



Приют для животных располагается рядом с рыбацкой деревушкой Су-Паллозу. На днях сервис TripAdvisor назвал его седьмым в топ-10 лучших туристических направлений региона.





Пляж существует уже пять лет. И, по словам его основателей, привлекает тысячи туристов со всего света.



Андреа Атцори, основатель пляжа:

Люди любят кошек и любят пляжи, так что это рецепт успеха. Людям любопытно, так как они считают, что кошки ненавидят воду, но кошки Су-Паллозу выросли у моря и не боятся его.