Правда ли, что красота требует жертв и сколько времени уходит на создание макияжа? Визажист о секретах профессии

Говорят: красота требует жертв. Но опытные визажисты знают, что процесс преображения может быть ещё и приятным. Сегодня мы взяли интервью у мастера своего дела Анастасии Петушок и узнали все подводные камни этой профессии. Кстати, в конце вас ждут полезные советы от специалиста.

Фото: Анастасия Петушок

Когда вы поняли, что хотите быть визажистом? Анастасия Петушок, визажист:

Сложно сказать, когда я поняла, что хочу стать профессионалом именно в этой сфере. Я отучилась всего девять классов, но знала, что свяжу жизнь с творчеством. Сначала были мысли стать переводчиком, уйти в иностранный язык, который мне хорошо давался, но всё равно была большая мечта связать свою жизнь с творческой деятельностью. Первая творческая мечта – стать фотографом. Я успела купить камеру, когда уже немного поработала учителем, собрать портфолио, но почему-то со временем камера всё чаще стала ложиться на полку, и как-то я про неё забыла. Скорее, проблемой была неуверенность в себе, поэтому моё увлечение, связанное с фото, сошло на нет. Потом я ещё несколько лет продолжала работать учителем. И в один из моих дней рождения знакомая подарила мне первую палетку – и понеслось. Поскольку я перфекционист, то хотелось с первого раза сделать всё хорошо. Я сразу зашла на YouTube и стала смотреть различные видеоуроки. Свой первый макияж, кстати, я делала на фоне с видео. И сейчас, когда я больше разбираюсь в этой сфере, могу сказать, что тот образ получился достаточно неплохим. Есть фотография, я её храню и иногда пересматриваю. Всё действительно получилось круто. С того момента, думаю, всё и началось. Не могу назвать конкретную дату, но это стало моей контрольной точкой. И где-то три последующих года я просто скупала косметику: дорогую, более бюджетную, пробовала что-то новое. Также я старалась делать себе макияж, который занимал у меня часа четыре. И по сей день я счастлива такому подарку от знакомой. Благодаря этой палетке я и нашла то дело, которое мне нравится и не надоедает. А это самое главное.

Фото: Анастасия Петушок

Сколько времени уходит на один макияж? Анастасия Петушок:

В начале пути я могла потратить на себя где-то до четырёх часов. И вся проблема заключалась в том, что я перфекционист, поэтому мне нужно было всё довести до идеала, чтобы сфотографировать и выложить всё в Instagram. Например, когда я ещё не проходила никаких курсов, а училась только по видеоурокам, толково не знала правила тушёвки, пятнила, нужно было сто раз переделать, чтобы довести до хорошего результата. А иногда я просто всё стирала и успокаивалась, потому что не было настроения заканчивать, когда всё перемазывала раза три. На данный момент, когда я уже прошла курсы и набила руку, базовый дневной макияж я могу сделать за час, какой-то вечерний, где нужно использовать уже какие-то тёмные тени, – полтора или два часа. Именно столько мне нужно, чтобы сделать качественный макияж.

Фото: instagram.com/petushokmakeup

Что вас вдохновляет на создание образов? Анастасия Петушок:

В первую очередь хорошее настроение. Это самое главное. Когда я просыпаюсь по утрам с мыслью: сегодня буду творить. Ещё вдохновляет Instagram. Куда же без него? Ведь эта сфера сейчас очень развивается, прекрасные визажисты в Беларуси, в России и в Украине. Поэтому, просто пролистав ленту и рекомендации, я уже что-то могу для себя почерпнуть, некоторые образы хочу повторить, формируется какая-то насмотренность. И это очень помогает в создании индивидуального макияжа. Когда приходит человек и я вижу его лицо, я не вспоминаю конкретные образы из Instagram, но просто могу понять, что именно тот цвет, который я когда-то видела, точно подойдёт клиентке.

Фото: instagram.com/petushokmakeup

Что самое сложное в этой профессии? Анастасия Петушок:

Сколько людей, столько и мнений. Но для меня самое сложное – это не волноваться. Перед каждым человеком я всегда переживаю, у меня всегда трясутся руки. Конечно, с опытом должна прийти уверенность в себе, но у меня почему-то страх того, что человеку что-то не понравится, остался. Боюсь что-то лишнее добавить, на что человек просто может сказать: «Ой, здесь могло бы быть посветлее». Поэтому мне сложно справиться с волнением. 100 % моих клиенток всегда уходили довольными, но, думаю, ещё не скоро смогу побороть в себе это чувство. Возникали ли какие-нибудь забавные случаи во время работы? Анастасия Петушок:

Возможно, эта ситуация не была забавной, но мне она очень хорошо запомнилась. Я ещё занимаюсь оформлением бровей. В один день я распределила своих клиентов на брови и во второй половине дня решила немножко поэкспериментировать, попросила модель прийти на что-то яркое и графичное, и у неё не получилось. И вот сидит эта девочка, которая пришла на брови, видит, как я переживаю из-за того, что обломался мой счастливый случай, когда я уже была в полной боевой готовности, и она с улыбкой на лице говорит: «Давай я просто её заменю». И эта девочка стойко высидела два или три часа, которые я потратила на макияж, и с улыбкой пошла домой, не стесняясь взглядов окуривающих. Я была очень рада, что такие люди есть.

Фото: instagram.com/petushokmakeup

Расскажите про самый сложный макияж Анастасия Петушок:

Сложно конкретно что-то выделить, потому что в данный момент, создавая какой-то образ, в первую очередь я импровизирую. Например, я хочу добавить розовый цвет – я нанесу его именно так, как мне хочется, и у меня всё получается. Естественно, я опираюсь именно на то, что подойдёт клиенту. Первое, что приходит в голову, когда я думаю про этот вопрос, – это время, когда я только начинала, первые мои курсы. Тогда я с нуля пришла на крутой курс, была я и ещё одна девочка, которая уже занималась макияжем и знала основы. Для меня было сложно начинать всё с нуля. Когда я только пришла и стала работать с профессионалом и ученицей, которая уже наполовину что-то знала, мне было невыносимо сложно что-то повторять. Но методом проб и ошибок, с помощью преподавателя у меня получилось, и курс я закончила не хуже второй обучающейся. Поэтому самые сложные макияжи были именно на тех уроках.

Фото: instagram.com/petushokmakeup

Поделитесь пятью правилами в нанесении макияжа и в уходе за кожей Анастасия Петушок:

На первое место хочу поставить правильный уход, потому что кожа у всех разная. Поэтому первое правило: выбирать правильное средство для своего типа кожи, потому что, к примеру, жирная кожа нуждается в увлажнении. Хотя, наверное, ещё года два назад я пыталась найти крем, который не увлажняет, а придаёт матовость. Но сейчас понимаю, что это было неправильно, потому что в первую очередь жирной коже очень нужно увлажнение. Если наносить какой-то жирный крем на такой тип кожи, то на лице тональные средства и другие продукты долго не останутся. Что касается сухой кожи, то такая кожа нуждается в питательных кремах, которые позволят коже лица держать тонус и, конечно же, немного увеличат стойкость макияжа.

Фото: instagram.com/petushokmakeup

Второе правило – выбор правильного инструмента. Не только визажистам, но и просто девочкам, которые красятся каждое утро либо на какие-то праздники, важно выбрать правильные кисти. Сейчас их просто море. В магазинах их можно встретить абсолютно разных форм, материалов. Но также хватает и некачественных кистей, полных синтетики, которая заберёт продукт в себя, особенно все сухие косметические средства. Также синтетика плохо распределяет такие влажные продукты, как тональная основа, жидкие тени. Поэтому очень важно купить хорошую кисть, не бояться потратить на 10 рублей больше. Зато именно этот инструмент будет вам долго служить, помогать аккуратно и правильно наносить косметические продукты. Поэтому здесь я стараюсь не дешевить. И у меня уже сформировался список брендов-фаворитов: Valeri-D, LUDOVIK, Roubloff и Miobrush.

Фото: instagram.com/petushokmakeup

Третье правило вытекает из предыдущего. Это правильная чистка кистей. Как же дёргается мой глаз, когда я вижу у подруг кисти, на которых уже просто нет живого места. Всегда учу и советую: после одного или двух дней использования надо промывать кисточки, причём не просто водой, а с каким-то очищающим и мягким средством (например, шампунь или мыло). Это нужно, чтобы не разносить бактерии по коже, так как для тональной основы, например, свойственно размножение токсичных веществ, потому что это влажная среда, и кисти лежат обычно в тёплом месте. Поэтому нужно всегда следить за чистотой своих инструментов, чтобы избежать высыпаний и других проблем с кожей.

Фото: instagram.com/petushokmakeup

Четвёртый мой принцип – это макияж, который не старит. Конечно, в социальных сетях есть много трендов, связанных с тёмными макияжами. Но я такие делаю только по просьбе клиента. То есть я исключаю использование тёмных теней, чёрного кайала на нижнем веке, особенно на ресничном крае, потому что для меня это табу. И пятое правило: в макияже не делать чёткие и темные брови. Для меня важно сделать их как можно натуральнее, пушистыми, воздушными, чтобы они не выделялись, чтобы они не отвлекали внимание от макияжа. Но хочу добавить, что ошибки свойственны каждому. На ошибках люди учатся.

Фото: instagram.com/petushokmakeup

С какого возраста уже можно пользоваться косметикой? Анастасия Петушок:

Я не дерматолог, поэтому не могу сказать точно, с какого возраста девочки уже могут краситься. Но, исходя из своего опыта, хочу отметить, что декоративной косметикой чем позже начинать пользоваться, тем лучше. В подростковом возрасте лучше пользоваться именно аптечной косметикой, потому что практически каждый переживал то время, когда гормоны зашкаливают, когда высыпает лицо, когда случаются истерики из-за этого. И, к сожалению, я слишком поздно узнала, что в подростковом возрасте кожу нужно не мучить тональниками и румянами, а лечить и правильно ухаживать за ней. Также нужно обратиться к специалистам, которые порекомендуют уход, который подойдёт именно вам.