17 октября День посиделок при свечах. Чем ещё известна эта дата?

17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

Сегодня, 17 октября, Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Согласно данным ООН, 736 миллионов человек живут за чертой бедности, то есть менее чем на 2 доллара в день. Пандемия COVID-19, охватившая мир в 2020 году, привела к тому, что десятилетия прогресса в борьбе с бедностью и крайней нищетой были обращены вспять. По данным Всемирного банка, в результате кризиса примерно 150 миллионов человек оказались в нищете. Этот день призван напомнить обществу о миллионах обездоленных людей, которые находятся за чертой бедности и не могут позволить себе получить жилье, одежду и питание. Особое внимание акцентируется на необходимости оказать посильную помощь тем, кто столкнулся с серьезнейшими материальными трудностями. Стоит отметить, что ликвидация нищеты является целью номер один устойчивого развития Беларуси. 17 октября Всемирный день пения

17 октября отмечается Всемирный день пения. Призывая людей петь, идейные вдохновители праздника призывают к миру и взаимопониманию, объединению в стремлении к любви и красоте. Праздник не имеет политической или религиозной окраски. Совершенно неважно, кто поет рядом, мужчина или женщина, худой или толстый, богатый или бедный. Всемирный день пения не отдает приоритетов какой-либо стране или сообществу, это праздник для всех, кто любит петь. И даже если это не очень хорошо получается, все равно надо петь, заряжаясь позитивной энергией и щедро отдавая ее миру. В этот день можно не опасаться критики со стороны профессионалов. Это не конкурс, это праздник. 17 октября День посиделок при свечах