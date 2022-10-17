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17 октября День посиделок при свечах. Чем ещё известна эта дата?

17 октября 2022 06:26
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17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты

17 октября День посиделок при свечах. Чем ещё известна эта дата?-1

Сегодня, 17 октября, Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Согласно данным ООН, 736 миллионов человек живут за чертой бедности, то есть менее чем на 2 доллара в день. Пандемия COVID-19, охватившая мир в 2020 году, привела к тому, что десятилетия прогресса в борьбе с бедностью и крайней нищетой были обращены вспять. По данным Всемирного банка, в результате кризиса примерно 150 миллионов человек оказались в нищете. Этот день призван напомнить обществу о миллионах обездоленных людей, которые находятся за чертой бедности и не могут позволить себе получить жилье, одежду и питание. Особое внимание акцентируется на необходимости оказать посильную помощь тем, кто столкнулся с серьезнейшими материальными трудностями. Стоит отметить, что ликвидация нищеты является целью номер один устойчивого развития Беларуси.

17 октября Всемирный день пения

17 октября День посиделок при свечах. Чем ещё известна эта дата?-4

17 октября отмечается Всемирный день пения. Призывая людей петь, идейные вдохновители праздника призывают к миру и взаимопониманию, объединению в стремлении к любви и красоте. Праздник не имеет политической или религиозной окраски. Совершенно неважно, кто поет рядом, мужчина или женщина, худой или толстый, богатый или бедный. Всемирный день пения не отдает приоритетов какой-либо стране или сообществу, это праздник для всех, кто любит петь. И даже если это не очень хорошо получается, все равно надо петь, заряжаясь позитивной энергией и щедро отдавая ее миру. В этот день можно не опасаться критики со стороны профессионалов. Это не конкурс, это праздник.

17 октября День посиделок при свечах

17 октября День посиделок при свечах. Чем ещё известна эта дата?-7

Ежегодно 17 октября отмечают необычный праздник – День посиделок при свечах. Найдите сегодня повод, чтобы собраться с друзьями и устроить душевные посиделки при свечах. Огонь свечей располагает к мистике, романтике или созерцанию. Отметить этот интересный праздник может каждый человек. Необходимо только купить свечи, причем сколько захочется. Не столь важно, будет ли это изделие из парафина или из воска, с запахом или без. Форма и цвет также не играют важной роли. Главное условие, чтобы вам было комфортно и уютно, а рядом находились те, с кем вы действительно хотите посидеть при свечах.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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