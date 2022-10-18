Девушка заплатила 50$ за маникюр и была в шоке от результата

Девушка попросила мастера сделать модный неоновый маникюр, но то, что она получила в итоге, было ужасным. Историей из серии «ожидание-реальность» она поделилась в социальных сетях.



Фото: The Sun

Как сообщает издание The Sun, девушка пожаловалась, что мастер по маникюру пообещала выполнить просьбу и сделать эффект омбре на ногтях. Но что-то пошло не так. Клиентка смонтировала видео, где сначала показала желаемый результат, а в конце – ужасный, который она получила.



Фото: The Sun

В таком типе маникюра два цвета должны словно смешиваться друг с другом, но у «профессионала» получились совершенно отдельные оттенки. Эффект ни капли не напоминает омбре. Более того, мастер выбрала непохожие оттенки, от этого общая картина еще хуже. Форма ногтей абсолютно не та – широкая и прямоугольная. Стоил такой маникюр ни много ни мало – 50$.



Фото: pixabay