18 октября – Всемирный день конфет

Сегодня, 18 октября, отмечается праздник всех, кто неравнодушен к сладостям, – Всемирный день конфет. По официальной версии, появление конфет относят к XVII веку. Тогда они считались не лакомством, а лекарством. Конфеты продавали в аптеках в качестве средства от кашля, бессонницы и нервных расстройств. Позже их стали изготавливать кондитеры, разрабатывая собственные уникальные рецепты, которые хранились в тайне от конкурентов. Несмотря на моду последних лет на десерты без глютена и сахара, старые добрые шоколадные, мармеладные, карамельные и другие всевозможные конфеты никто не отменял. Помимо любителей сладостей, это также и профессиональный праздник производителей вкусностей – шоколатье и кондитеров. День, когда можно полакомиться любимыми сладостями без угрызений совести, – это, безусловно, Всемирный день конфет. В 1867 состоялась торжественная церемония передачи Аляски США

155 лет назад, в 1867, в Ново-Архангельске (ныне американский город Ситка) состоялась торжественная церемония передачи Аляски Соединенным Штатам Америки. Аляска была открыта русскими исследователями Михаилом Гвоздевым и Иваном Федоровым в 1732 году. Новые территории осваивались русскими промышленными компаниями, путешественниками и правительственными экспедициями. Территория Русской Америки составляла около полутора миллионов квадратных километров, здесь проживали около тысячи человек. Договор о продаже Россией своих владений в Северной Америке США был подписан 30 марта 1867 года в Вашингтоне. За эту территорию Российская империя получила 7 миллионов 200 тысяч долларов золотом. В 1967 году советская космическая станция «Венера-4» совершила посадку на поверхность Венеры

55 лет назад, в 1967 году, впервые в мире советская космическая станция «Венера-4» совершила посадку на поверхность Венеры. Автоматическая межпланетная станция была запущена 12 июня 1967 года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Молния-М». Через 128 суток, 18 октября, станция достигла Венеры и впервые в мире передала на Землю данные об атмосфере этой планеты. Главным результатом полета «Венеры-4» стало проведение первых прямых измерений температуры, плотности, давления и химического состава атмосферы Венеры.