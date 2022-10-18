Сегодня, 18 октября, отмечается праздник всех, кто неравнодушен к сладостям, – Всемирный день конфет. По официальной версии, появление конфет относят к XVII веку. Тогда они считались не лакомством, а лекарством. Конфеты продавали в аптеках в качестве средства от кашля, бессонницы и нервных расстройств. Позже их стали изготавливать кондитеры, разрабатывая собственные уникальные рецепты, которые хранились в тайне от конкурентов. Несмотря на моду последних лет на десерты без глютена и сахара, старые добрые шоколадные, мармеладные, карамельные и другие всевозможные конфеты никто не отменял. Помимо любителей сладостей, это также и профессиональный праздник производителей вкусностей – шоколатье и кондитеров. День, когда можно полакомиться любимыми сладостями без угрызений совести, – это, безусловно, Всемирный день конфет.
155 лет назад, в 1867, в Ново-Архангельске (ныне американский город Ситка) состоялась торжественная церемония передачи Аляски Соединенным Штатам Америки. Аляска была открыта русскими исследователями Михаилом Гвоздевым и Иваном Федоровым в 1732 году. Новые территории осваивались русскими промышленными компаниями, путешественниками и правительственными экспедициями. Территория Русской Америки составляла около полутора миллионов квадратных километров, здесь проживали около тысячи человек. Договор о продаже Россией своих владений в Северной Америке США был подписан 30 марта 1867 года в Вашингтоне. За эту территорию Российская империя получила 7 миллионов 200 тысяч долларов золотом.
55 лет назад, в 1967 году, впервые в мире советская космическая станция «Венера-4» совершила посадку на поверхность Венеры. Автоматическая межпланетная станция была запущена 12 июня 1967 года с космодрома Байконур ракетой-носителем «Молния-М». Через 128 суток, 18 октября, станция достигла Венеры и впервые в мире передала на Землю данные об атмосфере этой планеты. Главным результатом полета «Венеры-4» стало проведение первых прямых измерений температуры, плотности, давления и химического состава атмосферы Венеры.
Ежегодно 18 октября отмечается День галстука. Принято считать, что он вошел в моду благодаря французскому королю Людовику XIII. В то время в Париже находился полк хорватских наемников, которые носили шейные платки как элемент формы, и французский король позаимствовал галстук от хорватов. Во французском языке этот аксессуар получил название «cravat» (от французского слова «хорват») и схожим остается в языках многих европейских народов. Войдя в моду во Франции, шейные платки постепенно стали популярными и в других странах Европы, и в первую очередь – в Англии. Здесь начались эксперименты с длиной, формой галстука, различными вариантами его завязывания. Среди необычных галстуков стоит отметить самый дорогой (стоимостью 250 тысяч долларов), созданный индийским дизайнером и украшенный бриллиантами. Помимо него – способный изменять цвет галстук, созданный в Хорватии в 2014 году. Самое главное, что история этого модного аксессуара мужской и женской одежды продолжается.
Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!