«Это способ воспитать в наших детях гордость»: история семьи, в которой все девочки идут в школу в одном и том же платье почти 70 лет

Новости США. В семье Дженни Хирт передаваемое по наследству платье обрело новый смысл. Уже 19 девочек из ее семьи надевали одно и то же платье желтого цвета. По традиции, его надевают в первый школьный день. Для того, чтобы передать платье школьницам, его даже возили в семь разных штатов.

В семье Хирт это платье носят с 1950 года. Первой из носивших его стала ее тетя, Марта Эш.

В это платье с фиолетовой отделкой Дженни одевала своих двух дочерей: 4-летнюю Каролину и 6-летнюю Элли. Мать Дженни надевала его, когда шла в школу в 1981 году. Вышивкой платье украсила бабушка Дженни, а сшила прабабушка.

В 2017 это платье надевала младшая дочь Каролина. Если старшая дочь Дженни – Элли боялась надевать платье, зная, что его носили в свой первый день в школе ее мать и бабушка, младшая Каролина, выдвинула свои собственные условия.

Дженни Хирт:

Она надела свои любимые сапожки и отказалась заплетать традиционные косички. Как мать я решила, что главное — это приятные воспоминания дочери о первом дне в школе.

В семье еще три девочки, которым два, три и четыре года, на очереди надеть это платье.

Дженни говорит, что в ее семье ценят передаваемые по наследству вещи и традиции.

Дженни Хирт:

Это и рецепты, и одежда, и украшения, и произведения искусства, и мебель, и музыкальные инструменты —все, что угодно. Когда я была беременна своей первой дочерью, моя мать прислала мне мою детскую одежду и игрушки, которые она хранила в ожидании моего первого ребенка. Элли и Каролина играли со многими моими любимыми игрушками.

Дженни надеется, что традиция ее семьи побудит других отвлечься от суеты и найти удовольствие в значимых для них вещах.

Дженни Хирт:

В нашей семье это способ воспитать в наших детях гордость и сплотить нас как семью. Для нас это имеет очень большое значение.

Особенно нравится носить старую одежду старшей дочери. А в случае с племянницей, которая стала девятнадцатой из надевшей платье в их семье, пришлось, как шутя отмечает Дженни, пойти на «подкуп мороженым».

Перевод с Huffingtonpost: Мария Харзеева