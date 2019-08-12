Шутка удалась. Актёр «Сватов» намекнул на продолжение сериала

Даниил Белых, сыгравший Максима Ковалева в сериале «Сваты», стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В ней актер намекнул на продолжение сериала в шуточной форме.
Даниил Белых:
По всей видимости, будет продолжение сериала, который будет называться «Золовка». Ну там, тесть, сват, золовка, правильно?
Этой фразой актер подогрел интерес поклонников проекта, которые активно обсуждают продолжение сериала в соцсетях. «Сваты» состоят из шести сезонов, которые подробно рассказывают о жизни семьи Будько-Ковалевых. В сети уже давно появилась информация о том, что готовится седьмой сезон сериала. Его съемки проходили в Беларуси, а дата выхода на экраны остается до сих пор неизвестной.
Первый сезон «Сватов» вышел в 2008 году. Увидеть, как изменились актеры за 11 лет можно здесь.