Шутка удалась. Актёр «Сватов» намекнул на продолжение сериала

Даниил Белых, сыгравший Максима Ковалева в сериале «Сваты», стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В ней актер намекнул на продолжение сериала в шуточной форме.

Даниил Белых:

По всей видимости, будет продолжение сериала, который будет называться «Золовка». Ну там, тесть, сват, золовка, правильно?