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Шутка удалась. Актёр «Сватов» намекнул на продолжение сериала

12 августа 2019 14:55
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Даниил Белых, сыгравший Максима Ковалева в сериале «Сваты», стал гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». В ней актер намекнул на продолжение сериала в шуточной форме.  

Даниил Белых:
По всей видимости, будет продолжение сериала, который будет называться «Золовка». Ну там, тесть, сват, золовка, правильно?  

Шутка удалась. Актёр «Сватов» намекнул на продолжение сериала-1

Кадр из сериала «Сваты»  

Этой фразой актер подогрел интерес поклонников проекта, которые активно обсуждают продолжение сериала в соцсетях. «Сваты» состоят из шести сезонов, которые подробно рассказывают о жизни семьи Будько-Ковалевых. В сети уже давно появилась информация о том, что готовится седьмой сезон сериала. Его съемки проходили в Беларуси, а дата выхода на экраны остается до сих пор неизвестной.   

Первый сезон «Сватов» вышел в 2008 году. Увидеть, как изменились актеры за 11 лет можно здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Даниил Белых # Борис Корчевников

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