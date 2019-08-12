110 падающих звёзд в час! Когда и где смотреть на самый большой звездопад года

Этой ночью белорусы смогут увидеть самый красивый звездопад года! Для августа это характерное явление. Самое главное, чтобы погода была ясная и не подвела. Специалисты советуют лучше всего уехать за город, чтобы в полной мере насладиться этим чудесным зрелищем. Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – любитель астрономии – Дмитрий Галацевич. У нас написано: 110 падающих звезд в час! Это точное количество? Дмитрий Галацевич, любитель астрономии:

Примерно так, но это скорее не звезды, это мы видим, как падающие звезды. На самом деле если брать в размерах, от размера песчинки сахара до гречневого зернышка, но их скорость настолько велика, что попадая в слои атмосферы, чтобы вы представляли, машина, которая проносится – это 100 км/ч, пуля – это 3 000 км/ч, а вот эти песчинки летят со скоростью 210 000 км/ч!

Если погода в ближайшие дни подведет, до какого числа можно увидеть еще эти звезды? Дмитрий Галацевич:

Вообще, переживать не стоит, потому что начинается этот поток с середины июля и заканчивается в конце августа. И пик, середина приходится на эти дни. Но даже если случилось так, что погода не дала вам увидеть это, то можно просто каждую ночь выезжать куда-то за город, хотя бы 30 км от города в южном направлении, просто остаться там до трех-четырех часов ночи и понаблюдать. И вы увидите массу проносящихся метеоров, падающих звезд и, конечно, загадывайте желание. Астрономия – это наука, но кроме научной составляющей в ней есть много романтичного и приятного.