Мама двоих детей стала «Миссис Россия – 2019». Фото победительницы и факты о ней

Новости России. В Москве прошел финал конкурса «Миссис Россия – 2019». Титул получила 33-летняя Екатерина Нишанова из Геленджика. Всего в финале боролись за победу 27 девушек из разных уголков России. Вячеслав Зайцев, Катя Лель и «Миссис Россия – 2010» в жюри выбирали лучшую из лучших. Ведущим конкурса был Дмитрий Дюжев.

Фото: instagram.com/kate_love_max

Екатериана Нишанова:

Мои ощущения – эмоции переполняют настолько, что выразить невозможно! Счастье, радость и гордость за себя!

Фото: instagram.com/kate_love_max

Победительница конкурса – педагог-психолог и мать двоих детей. Екатерина Нишанова увлекается танцами и пением, верховой ездой и благотворительностью.

Фото: instagram.com/kate_love_max

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на победу Нишановой. Часть аудитории заподозрила 33-летнюю красавицу в «уколах красоты», другие же наоборот восхитились природными данными Екатерины и оставили в соцсетях много положительных комментариев и добрых слов.

Фото: instagram.com/kate_love_max

Фото: instagram.com/kate_love_max

Фото: instagram.com/kate_love_max

Фото: instagram.com/kate_love_max