Рождественский подарок дочери отцу чуть не разрушил семью

24-летняя американка Ребекка Картеллон из города Делавэр штата Огайо хотела порадовать родителей на Рождество и подарила им ДНК-тест. Однако подарок совсем не обрадовал семью. Как сообщает Daily Mirror, думая над тем, что можно подарить отцу и матери на Рождество, девушка пришла к выводу, что интереснее всего будет всем вместе проследить генеалогическое древо.

Фото: facebook.com/jennifer.cartellone

Американка купила ДНК-тест, семья дружно сделала всё необходимое для получения ДНК, а затем отправила анализы на проверку. Через два месяца Картеллонам пришли результаты. Оказалось, что при зачатии Ребекки путём ЭКО в 1994 году не использовалась ДНК человека, которого она всю жизнь считала своим биологическим отцом. Джозеф и Дженнифер Картеллоны сперва подумали, что это какая-то ошибка и решили провести повторный тест. Однако тест на отцовство показал тот же результат. Смятение сменилось гневом и Картеллоны подали иск в суд, обвиняя больницу и репродуктивный центр в халатности и нарушении договора.

Фото: facebook.com/jennifer.cartellone