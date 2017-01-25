В двадцатый раз: Мерил Стрип стала самой номинируемой на «Оскар» актрисой

На данный момент у Мерил Стрип есть три «Оскара» – за роли в фильмах «Крамер против Крамера» (1980), «Выбор Софи» (1983), «Железная леди» (2012).

Ее 16 раз номинировали в категории «Лучшая актриса» и 4 раза выдвигали на премию за «Лучшую женскую роль второго плана».

Новости США. 24 января Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». В категории «Лучшая женская роль» свою очередную номинацию получила актриса Мерил Стрип за роль оперной певицы в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс».

У Кэтрин Хепбёрн и Джека Николсона по 12 номинаций на «Оскар».

Хепбёрн выиграла 4 золотые статуэтки в категории «Лучшая актриса», что является рекордом в актерских номинациях. При выигрыше в нынешнем году Мерил Стрип рекорд по количеству «Оскаров» среди актеров будет повторен.

В 2017 году Мерил Стрип уже получила одну престижную награду – почетный «Золотой глобус» за вклад в киноиндустрию и стала создателем самого резонансного события церемонии. Во время благодарственной речи актриса обрушилась с критикой на нового президента США – Дональда Трампа за высказывания о журналисте с инвалидностью.

Мерил Стрип, актриса:

Этот поступок ошеломил меня. Не потому что это было хорошо. Ничего хорошего в этом не было. Эта выходка заставила аудиторию, на которую был расчет, смеяться и зубоскалить. Это был момент, когда человек, который боролся за то, чтобы сидеть на самом уважаемом месте в нашей стране, пародировал репортера с инвалидностью, которого он превосходит в привилегиях, власти и способности дать отпор. Этот поступок разбил мое сердце, потому что это был не фильм, а реальная жизнь. Когда кто-то, обладающий властью и имеющий право голоса, позволяет себе насмехаться над окружающими, это касается жизни каждого, ведь тогда и остальные люди чувствуют свое право поступать так же. Неуважение рождает неуважение, насилие провоцирует насилие. Когда сильные мира сего используют свое положение, чтобы унижать других, мы все проигрываем.

В ответ на критику Дональд Трамп назвал ее «переоцененной актрисой».

Станет ли Мерил Стрип обладательницей еще «Оскара» узнаем 26 февраля. Конкуренцию ей составят Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»), Изабель Юппер («Она»), Рут Негга («Лавинг») и Натали Портман («Джеки»).

Автор: Шкет Елизавета