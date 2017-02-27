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Это не розыгрыш: организаторы «Оскара» перепутали конверты и неправильно назвали лучший фильм

27 февраля 2017 05:47
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Новости США. Сегодня состоялась церемония вручения премии «Оскар». В главной номинации победила драма «Лунный свет» о взрослении темнокожего парня-гея.

Объявление победителя стало скандальным.

Сначала победу присудили мюзиклу «Ла-Ла Ленд».

Его продюсеры и команда вышли на сцену, получили награды и даже успели сказать торжественную речь. Однако организаторы отметили, что произошла ошибка – были перепутаны конверты. И в итоге лучшим фильмом назвали «Лунный свет».

Это не розыгрыш: организаторы «Оскара» перепутали конверты и неправильно назвали лучший фильм-1

Фото: TheAcademy

Зрители в зале приняли это за розыгрыш, потому что награды уже были получены.

Но в конверте действительно был указан «Лунный свет».

Это не розыгрыш: организаторы «Оскара» перепутали конверты и неправильно назвали лучший фильм-4

Фото: kinopoiskru

После начавшейся суматохи продюсеры мюзикла отдали свои награды коллегам. А Джимми Киммел пошутил, что он знал, что сможет «испортить» церемонию.

Это не розыгрыш: организаторы «Оскара» перепутали конверты и неправильно назвали лучший фильм-7

Источник: giphy.com

Организаторы отметили, что эта заминка произошла потому, что актерам, которые объявляли победителей, дали не тот конверт. 

Напомним, рекордсменом по количеству наград в нынешнем году стал «Ла-Ла Ленд» – у фильма 6 «Оскаров». Три награды у «Лунного света», по две статуэтки у драм «Манчестер у моря» и «По соображениям совести».

Это не розыгрыш: организаторы «Оскара» перепутали конверты и неправильно назвали лучший фильм-10

Источник: giphy.com

Автор: Шкет Елизавета

# Фотофакт # калейдоскоп # Эмма Стоун # Оскар 2017. Новости

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