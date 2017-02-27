Это не розыгрыш: организаторы «Оскара» перепутали конверты и неправильно назвали лучший фильм

Его продюсеры и команда вышли на сцену, получили награды и даже успели сказать торжественную речь. Однако организаторы отметили, что произошла ошибка – были перепутаны конверты. И в итоге лучшим фильмом назвали «Лунный свет».

Новости США. Сегодня состоялась церемония вручения премии «Оскар» . В главной номинации победила драма «Лунный свет» о взрослении темнокожего парня-гея.

Но в конверте действительно был указан «Лунный свет».

Зрители в зале приняли это за розыгрыш, потому что награды уже были получены.

После начавшейся суматохи продюсеры мюзикла отдали свои награды коллегам. А Джимми Киммел пошутил, что он знал, что сможет «испортить» церемонию.

Организаторы отметили, что эта заминка произошла потому, что актерам, которые объявляли победителей, дали не тот конверт.

Напомним, рекордсменом по количеству наград в нынешнем году стал «Ла-Ла Ленд» – у фильма 6 «Оскаров». Три награды у «Лунного света», по две статуэтки у драм «Манчестер у моря» и «По соображениям совести».