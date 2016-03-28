Шоколадный Камбербэтч, яйца в стразах: как звезды отметили Пасху

27 марта западные христиане отметили Пасху. Звезды присоединились: пекли праздничные булки, красили яйца, лакомились шоколадными кроликами. О том, как прошел их день, можно узнать из многочисленных фото, выложенных в социальных сетях.

Мэрайя Кери с близнецами Монро и Мороканном отправилась в Лондон. С Пасхой певица поздравила подписчиков из Тауэра.