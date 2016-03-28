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Шоколадный Камбербэтч, яйца в стразах: как звезды отметили Пасху

28 марта 2016 06:41
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27 марта западные христиане отметили Пасху. Звезды присоединились: пекли праздничные булки, красили яйца, лакомились шоколадными кроликами. О том, как прошел их день, можно узнать из многочисленных фото, выложенных в социальных сетях.

Мэрайя Кери с близнецами Монро и Мороканном отправилась в Лондон. С Пасхой певица поздравила подписчиков из Тауэра.

Шоколадный Камбербэтч, яйца в стразах: как звезды отметили Пасху-1

Фотография милой улыбающейся девочки в маске кролика появилась в профиле актрисы Хлои Грейс Морец. Девушка решила в праздник поделиться с подписчиками детскими воспоминаниями.

Шоколадный Камбербэтч, яйца в стразах: как звезды отметили Пасху-4

Американский актер Ченнинг Татум и его жена Дженна Дуан-Татум устроили для своей дочери Эверли захватывающий квест – поиск крашеных яиц. 

Шоколадный Камбербэтч, яйца в стразах: как звезды отметили Пасху-7

Риз Уизерспун начала готовится к Пасхе еще две недели назад. В недавних постах актриса поделилась с подписчиками, как придать скорлупе яиц приятный пастельный оттенок.

Шоколадный Камбербэтч, яйца в стразах: как звезды отметили Пасху-10

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян отвела свою дочь Норт на фермерский рынок.

Шоколадный Камбербэтч, яйца в стразах: как звезды отметили Пасху-13

Президент США Барак Обама со своей семьей поздравил американцев с Пасхой и пожелал хорошо провети праздничный день.

Шоколадный Камбербэтч, яйца в стразах: как звезды отметили Пасху-16

Британский шеф-повар Гордон Рамзи приготовил для домашних праздничный завтрак. 

Шоколадный Камбербэтч, яйца в стразах: как звезды отметили Пасху-19

Обладательница титула «Музыкант года» по версии влиятельного музыкального журнала Billboard Тейлор Свифт, судя по ее профилю в Инстаграме, уже профи в игре по разбиванию яиц.

Шоколадный Камбербэтч, яйца в стразах: как звезды отметили Пасху-22

Идеи по украшению яиц можно почерпнуть у Мадонны. Яркие цвета, стразы, камни...

Шоколадный Камбербэтч, яйца в стразах: как звезды отметили Пасху-25

Соперничать с Мадонной может актриса, посол доброй воли ЮНЭЙДС Наоми Уоттс. Менее гламурно, но не лишено оригинальности.

Шоколадный Камбербэтч, яйца в стразах: как звезды отметили Пасху-28

Компания Chocolatician шоколадного кролика предложила заменить на шоколадного Бенедикта Камбербэтча. Можно заказать актера в белом или черном шоколаде, с серебряным, золотым или бронзовым напылением. К сожалению, опция "фигура в полный рост" не доступна. Шоколадный бюст обойдется более чем в семьдесят долларов.

Шоколадный Камбербэтч, яйца в стразах: как звезды отметили Пасху-31

Шоколадный Камбербэтч, яйца в стразах: как звезды отметили Пасху-33

В материале использованы фотографии из социальных сетей, splashnews.com

Автор: Наталия Колешко

# Звезды # калейдоскоп # Мадонна # Барак Обама # Звезды # Фотофакт

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