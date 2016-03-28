Шоколадный Камбербэтч, яйца в стразах: как звезды отметили Пасху
27 марта западные христиане отметили Пасху. Звезды присоединились: пекли праздничные булки, красили яйца, лакомились шоколадными кроликами. О том, как прошел их день, можно узнать из многочисленных фото, выложенных в социальных сетях.
Мэрайя Кери с близнецами Монро и Мороканном отправилась в Лондон. С Пасхой певица поздравила подписчиков из Тауэра.
Фотография милой улыбающейся девочки в маске кролика появилась в профиле актрисы Хлои Грейс Морец. Девушка решила в праздник поделиться с подписчиками детскими воспоминаниями.
Американский актер Ченнинг Татум и его жена Дженна Дуан-Татум устроили для своей дочери Эверли захватывающий квест – поиск крашеных яиц.
Риз Уизерспун начала готовится к Пасхе еще две недели назад. В недавних постах актриса поделилась с подписчиками, как придать скорлупе яиц приятный пастельный оттенок.
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян отвела свою дочь Норт на фермерский рынок.
Президент США Барак Обама со своей семьей поздравил американцев с Пасхой и пожелал хорошо провети праздничный день.
Британский шеф-повар Гордон Рамзи приготовил для домашних праздничный завтрак.
Обладательница титула «Музыкант года» по версии влиятельного музыкального журнала Billboard Тейлор Свифт, судя по ее профилю в Инстаграме, уже профи в игре по разбиванию яиц.
Идеи по украшению яиц можно почерпнуть у Мадонны. Яркие цвета, стразы, камни...
Соперничать с Мадонной может актриса, посол доброй воли ЮНЭЙДС Наоми Уоттс. Менее гламурно, но не лишено оригинальности.
Компания Chocolatician шоколадного кролика предложила заменить на шоколадного Бенедикта Камбербэтча. Можно заказать актера в белом или черном шоколаде, с серебряным, золотым или бронзовым напылением. К сожалению, опция "фигура в полный рост" не доступна. Шоколадный бюст обойдется более чем в семьдесят долларов.
В материале использованы фотографии из социальных сетей, splashnews.com
Автор: Наталия Колешко