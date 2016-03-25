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Из Британии в Испанию: молодой человек после встречи с друзьями очутился в другой стране

25 марта 2016 14:40
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Новости Великобритании. 21-летний Алекс Кэвиел из города Челмсфорд (графство Эссекс) очутился в странной ситуации после уикэнда. В конце рабочей недели молодой человек с друзьями отправился в паб. Дальше – как во сне.

По признанию самого Алекса, он помнит только огни аэропорта. Где-то в памяти зафиксирован и полет, но в те секунды молодой человек думал, что это все сон.

Очнулся он, лишь когда самолет приземлился в Барселоне.

Алекс Кэвиел:
Я никогда не был алкоголиком, однако на этот раз планировал пить всю ночь. Придя в бар, мы с другом заказали бутылку шампанского за 90 фунтов. Оно оказалось просто ужасным.

Окончательно придя в себя, молодой человек смог восстановить таинственную картину прошлого дня. В какой-то момент его приятели пропали из виду, и Алекс вышел на улицу, чтобы купить поесть. Заметил автобус, идущий в аэропорт, и подумал: была – ни была.

Алекс Кэвиел:
Я подумал, что было бы здорово куда-нибудь улететь.

Находясь в практически бессознательном состоянии, Кэвиел купил билет на рейс до Барселоны. Остается догадываться, как британца в таком виде пустили на борт.

Из Британии в Испанию: молодой человек после встречи с друзьями очутился в другой стране -1

На нем были джинсы и футболка, а при себе – скудный запас вещей. Прибыв в Барселону, Алекс все же познакомиться с достопримечательностями города.

На своей странице в Facebook Кэвиел написал, что нашел отличный отель, так что, скорее всего, задержится в Испании на несколько дней.

Алекс Кэвиел:
Теперь бы найти, где можно отлично закусить, встретить хорошую компанию и купить новую одежду!

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное

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