Из Британии в Испанию: молодой человек после встречи с друзьями очутился в другой стране

Новости Великобритании. 21-летний Алекс Кэвиел из города Челмсфорд (графство Эссекс) очутился в странной ситуации после уикэнда. В конце рабочей недели молодой человек с друзьями отправился в паб. Дальше – как во сне.

По признанию самого Алекса, он помнит только огни аэропорта. Где-то в памяти зафиксирован и полет, но в те секунды молодой человек думал, что это все сон.

Очнулся он, лишь когда самолет приземлился в Барселоне.

Алекс Кэвиел:

Я никогда не был алкоголиком, однако на этот раз планировал пить всю ночь. Придя в бар, мы с другом заказали бутылку шампанского за 90 фунтов. Оно оказалось просто ужасным.

Окончательно придя в себя, молодой человек смог восстановить таинственную картину прошлого дня. В какой-то момент его приятели пропали из виду, и Алекс вышел на улицу, чтобы купить поесть. Заметил автобус, идущий в аэропорт, и подумал: была – ни была.

Алекс Кэвиел:

Я подумал, что было бы здорово куда-нибудь улететь.

Находясь в практически бессознательном состоянии, Кэвиел купил билет на рейс до Барселоны. Остается догадываться, как британца в таком виде пустили на борт.