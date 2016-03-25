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Китайские фермы создали гигантскую картину-лабиринт на рисовом поле

25 марта 2016 14:40
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Новости Китая. В Китае местные фермеры вновь поразили воображение, превратив свои угодья в настоящие художественные полотна. На них спешат полюбоваться тысячи туристов. С помощью разных сортов риса аграрии изобразили гигантское императорское платье, украшенное драконами.

Размер зеленой фрески – 194 на 152 метра.

Этим не ограничились и создали еще и настоящий лабиринт, по которому можно прогуляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрелище с высоты птичьего полёта поражает воображение. Подобные картины в Китае появляются далеко не в первый раз и уже превратились в своего рода традицию.

# калейдоскоп # Необычное

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