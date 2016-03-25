«С Богинями мы не умеем»: как Шнуров уволил солистку Вокс из «Ленинграда»

Новости России. Исполнительница хита про «лабутены» Алиса Вокс рассказала, что решила уйти из «Ленинграда» ради сольного проекта. На своей странице в социальной сети девушка оставила пост благодарности группе и лично Сергею Шнурову. Она подчеркнула, что бесконечно признательна «за огромный опыт сценической жизни и возможность совершенствоваться».

У группировки «Ленинград» накануне прошел концерт на московской площадке Stadium Live, где

Вокс заменили две другие вокалистки.

В социальных сетях не утихают споры, возникшие на почве того, уволили девушку или она сама приняла решение покинуть группу.