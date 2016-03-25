«С Богинями мы не умеем»: как Шнуров уволил солистку Вокс из «Ленинграда»

Новости России. Исполнительница хита про «лабутены» Алиса Вокс рассказала, что решила уйти из «Ленинграда» ради сольного проекта. На своей странице в социальной сети девушка оставила пост благодарности группе и лично Сергею Шнурову. Она подчеркнула, что бесконечно признательна «за огромный опыт сценической жизни и возможность совершенствоваться».
У группировки «Ленинград» накануне прошел концерт на московской площадке Stadium Live, где
Вокс заменили две другие вокалистки.
В социальных сетях не утихают споры, возникшие на почве того, уволили девушку или она сама приняла решение покинуть группу.
Алиса Вокс и Сергей Шнуров
Сергей Шнуров (запись на странице в Instagram):
Я никому ничего не обещал. По собственной прихоти делаю из средних певичек вполне себе звездочек. Придумываю образ, материал, продвигаю. Решаю как подать, чтобы их полюбили. Ну не совсем их, образ, конечно. Усилиями нашего коллектива мы создаем героиню мифа из ничего. Это наша работа. И именно из-за того, что мы неплохо делаем свое дело, возникают претензии и недовольства. Зрители любят образ, сделанный нами и очень не хотят конца. Но он неизбежен. Придуманные мной и сделанные коллективом Героини мифа довольно быстро и наивно начитают сами верить в свою Божественную природу. А с Богинями мы не умеем. Мы тут горшки обжигаем.
Свет на причины ухода Алисы из коллектива пролила супруга Шнура.
Ресторатор Матильда Шнурова опровергла предположение о ссоре вокалистки с лидером «Ленинграда» и обвинила певицу в неблагодарности.
Матильда Шнурова:
Алиса, удивительно, что не было спасибо ни за «Ледовый», где 12 тысяч зрителей на тебя смотрело, ни за московские концерты с полным аншлагом.