Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания

Вот и прошла половина второй школьной недели. Однако учебный год только начался и все прелести ещё впереди. Контрольные, лабораторные, диктанты и изложения… Скучаете?

Недавно мы рассказывали о том, как в свои школьные годы выглядели знаменитости. Ещё мы говорили о технологиях СССР. А что получится если объединить эти темы? Учебные принадлежности времён СССР! Мы решили вспомнить, с чем дети ходили в школу несколько десятилетий назад.

Как выглядели микроволновка, ноутбук и наушники в СССР? 11 примеров техники