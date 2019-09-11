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Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания

11 сентября 2019 17:36
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Вот и прошла половина второй школьной недели. Однако учебный год только начался и все прелести ещё впереди. Контрольные, лабораторные, диктанты и изложения… Скучаете?

Недавно мы рассказывали о том, как в свои школьные годы выглядели знаменитости. Ещё мы говорили о технологиях СССР. А что получится если объединить эти темы? Учебные принадлежности времён СССР! Мы решили вспомнить, с чем дети ходили в школу несколько десятилетий назад.

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Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания-1

Фото: instagram.com/cccpgram

Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания-3

Фото: instagram.com/cccpgram

Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания-5

Фото: instagram.com/cccpgram

Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания-7

Фото: instagram.com/cccpgram

Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания-9

Фото: instagram.com/cccpgram

Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания-11

Фото: instagram.com/cccpgram

Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания-13

Фото: instagram.com/cccpgram

Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания-15

Фото: instagram.com/cccpgram

Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания-17

Фото: instagram.com/cccpgram

Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания-19

Фото: instagram.com/cccpgram

Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания-21

Фото: instagram.com/cccpgram

Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания-23

Фото: instagram.com/cccpgram

Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания-25

Фото: instagram.com/cccpgram

Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания-27

Фото: instagram.com/cccpgram

Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания-29

Фото: instagram.com/cccpgram

Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания-31

Фото: instagram.com/cccpgram

Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания-33

Фото: instagram.com/cccpgram

Школьные принадлежности времён СССР. Фотографии, которые хранят воспоминания-35

Фото: instagram.com/cccpgram

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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