Значок «сохранить» в Word – это дискета. Рассказываем о технике и носителях информации времён СССР

Задумывались ли вы о том, что старость подкрадывается незаметно? И вот уже современные дети не знают, почему в программе Microsoft Word функция сохранения обозначается таким значком. Возможно, кто-то не знает, почему на современных мобильниках на пиктограмме вызова нарисован какой-то непонятный предмет. В первом случае – это дискета, во втором – трубка от проводного телефона.

Поскольку возникло осознание того, что кто-то родился в прошлом веке и должен передать свои знания будущим поколениям, мы решили немного рассказать о старой технике, которая выпускалась во времена СССР.

Как выглядели микроволновка, ноутбук и наушники в СССР? 11 примеров техники

Дискеты

В СССР они также назывались ГМД – гибкий магнитный диск. Модель ГМД-90 могла похвастаться ёмкостью аж на 1,44 Мб. Сейчас этого пространства хватит на одну песню с качеством звука ниже среднего. А вот картинок или текстовых файлов поместится намного больше.