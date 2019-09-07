Значок «сохранить» в Word – это дискета. Рассказываем о технике и носителях информации времён СССР
Задумывались ли вы о том, что старость подкрадывается незаметно? И вот уже современные дети не знают, почему в программе Microsoft Word функция сохранения обозначается таким значком. Возможно, кто-то не знает, почему на современных мобильниках на пиктограмме вызова нарисован какой-то непонятный предмет. В первом случае – это дискета, во втором – трубка от проводного телефона.
Поскольку возникло осознание того, что кто-то родился в прошлом веке и должен передать свои знания будущим поколениям, мы решили немного рассказать о старой технике, которая выпускалась во времена СССР.
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Дискеты
В СССР они также назывались ГМД – гибкий магнитный диск. Модель ГМД-90 могла похвастаться ёмкостью аж на 1,44 Мб. Сейчас этого пространства хватит на одну песню с качеством звука ниже среднего. А вот картинок или текстовых файлов поместится намного больше.
Дискеты вставлялись в предназначенный для этого дисковод, который также назывался НГМД – накопитель (на) гибких магнитных дисках. Ещё одно название – флоппи-дисковод. Какое-то время дисковод для дискет соседствовал с дисководом для дисков, но потом его стали убирать из конструкции системного блока по причине ненадобности. С появлением флешек похожая участь начала подкрадываться к дисководам для дисков.
Оперативная память
В СССР были свои модули памяти оперативной, правда, похвастаться высокотехнологичностью они не могли. МПО-10 по размеру был сравним с современными флешками. Ёмкость составляла 10 Кб, а максимальная скорость передачи данных – 25 Кбайт/с.
Проводной телефон
Поговорим об очень могучей подели «Русь-18Д», которая появилась в 1980-ых. Обладает той самой трубкой, которая теперь изображается на пиктограммах вызова в мобильниках. Помимо стандартной функции «звонить» эта модель могла автоматически определять номер, подключать автоответчик, создавать «чёрный список» номеров, использовать функцию автодозвона и многое другое.
Диктофон
Первые прототипы диктофонов появились в СССР ещё в 1950-ых. Особенной популярностью они не пользовались. Однако очень многие люди, жившие когда-то в Советском Союзе, знают модель «Электрон-52Д». Почему? Потому что именно этот диктофон появлялся в культовом двенадцатисерийном фильме «Семнадцать мгновений весны».
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«Диктофон Штирлица» начал выпускаться в 1968 году. Источниками питания были два аккумулятора и батарея «Крона», этого хватало на 6 часов работы. Запись велась на две дорожки, информация сохранялась на магнитной ленте. Памяти хватало на 10-30 минут.
Автомат по продаже газированной воды
Говорят, существуют и советские холодильники с функцией создания газировки, однако найти их не удалось. Поэтому поговорим об автомате АТ-114. Как и другие аналогичные советские автоматы, он начал набирать популярность в 1950-ых годах. Стакан газированной воды без сиропа стоил 1 копейку, с сиропом – 3 копейки.
Фото: Музей киностудии «Мосфильм» / A.Savin, WikiCommons