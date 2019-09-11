Женщина съехала из квартиры, которую снимала. Хозяин дома был потрясён увиденным

Квартиросъемщица с четырьмя детьми оставила после себя в доме горы мусора. По информации Daily Mail, арендодатель Шахин Миа из Бирмингема вынужден заплатить больше двух тысяч долларов за уборку трехкомнатной квартиры, еще потребуются деньги на ремонт. Женщина снимала жилье пять лет и наконец-то освободила его. Миа пытался попасть в квартиру, чтобы проверить имущество. По приезду он был сильно удивлен мусору и зловонию. Мужчина даже поднял вопрос о благополучии детей женщины.

Выяснилось также, что женщина жила в доме без газа. То, что увидел Шахин в доме, обескураживает – слезшие обои, плесень, грязь и выброшенные игрушки, мусор. Арендодатель, который живет в доме напротив, признался, что сначала между ним и женщиной были хорошие отношения, но проблемы начались год назад. «За последний год она никогда не открывала окна или шторы. Она никогда не выставляла мусорные баки в нужный день. У меня возникли подозрения, когда она не пустила меня в квартиру. Она сказала, что занята». Сотрудники газовой службы не смогли попасть в дом, поэтому газа в квартире тоже не было.