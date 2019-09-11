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Женщина съехала из квартиры, которую снимала. Хозяин дома был потрясён увиденным

11 сентября 2019 13:57
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Квартиросъемщица с четырьмя детьми оставила после себя в доме горы мусора.

По информации Daily Mail, арендодатель Шахин Миа из Бирмингема вынужден заплатить больше двух тысяч долларов за уборку трехкомнатной квартиры, еще потребуются деньги на ремонт. Женщина снимала жилье пять лет и наконец-то освободила его.

Миа пытался попасть в квартиру, чтобы проверить имущество. По приезду он был сильно удивлен мусору и зловонию. Мужчина даже поднял вопрос о благополучии детей женщины.

Женщина съехала из квартиры, которую снимала. Хозяин дома был потрясён увиденным-1

Выяснилось также, что женщина жила в доме без газа. То, что увидел Шахин в доме, обескураживает – слезшие обои, плесень, грязь и выброшенные игрушки, мусор.

Арендодатель, который живет в доме напротив, признался, что сначала между ним и женщиной были хорошие отношения, но проблемы начались год назад.

«За последний год она никогда не открывала окна или шторы. Она никогда не выставляла мусорные баки в нужный день. У меня возникли подозрения, когда она не пустила меня в квартиру. Она сказала, что занята».

Сотрудники газовой службы не смогли попасть в дом, поэтому газа в квартире тоже не было.

Женщина съехала из квартиры, которую снимала. Хозяин дома был потрясён увиденным-4

Шахин пытался зайти в квартиру несколько раз, но женщина однажды даже вызвала полицию, которая сообщила арендодателю, что он не имеет права попасть в дом.

Только после этого квартирантка решила съехать. Ключи хозяину она не передала, поэтому дверь пришлось взламывать.  

«Везде был мусор, я не мог никуда ступить. Повсюду была еда. Не было доступа к кухне и ванной. Я зажал нос, меня начало тошнить».  

Квартира при сдаче была полностью оборудована мебелью – сейчас осталась одна кровать.  

Теперь перед мужчиной стоит тяжелая и дорогостоящая задача, чтобы вернуть своему дому первоначальное состояние.  

Весной этого года в квартире в Москве нашли девочку со вросшим в кожу украшением. Вот, какой была квартира (здесь подробнее).  

# Мусор # калейдоскоп # Шахин Миа

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