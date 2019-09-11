Достойный поступок. Старшеклассница поддержала мальчика в первый школьный день

Как сообщает ECHO, 15-летняя Сэмми поддержала незнакомого мальчика и восхитила своим поступком окружающих. Не так часто можно получить искреннюю помощь от незнакомца на улице. Девочка помогла 11-летнем мальчику справиться с волнением в первый школьный день. Такой поступок дал маме девочки повод для гордости.

Мальчик на остановке выглядел очень встревоженным, поэтом Сэмми решила ему помочь. Сперва она подошла к мальчику и уточнила, все ли с ним в порядке. Затем Сэмми подошла к маме школьника, которая стояла неподалеку, и заверила, что ее сын доберется в школу вовремя и в безопасности. Сэмми решила помочь, потому что предположила, что мальчик не знает на каком автобусе ему предстоит добраться до школы.

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Маму мальчика впечатлил красивый поступок девочки. Она опубликовала в своем Facebook-аккаунте первые эмоции, а также захотела выразить слова благодарности и восторга маме Сэмми. Для этого женщина позвонила в школу и попросила помочь ей отыскать маму девочки.

Сэмми не понимает, почему ее поступок так активно обсуждается. Она считает, что не сделала чего-то необычного. Девочка призывает быть внимательнее к окружающим и всегда при возможности помогать людям. Мама Сэмми призналась, что поступок дочери ее порадовал и заставил гордиться девочкой еще сильнее.