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Может прочитать меню в детском саду. Двухлетний мальчик учит два языка и любит исправлять произношение взрослых

19 июня 2023 11:51
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Ребенок в два года изучает уже второй язык и исправляет произношение взрослых. Вундеркинд начал говорить, когда ему было четыре месяца, чем очень удивил родителей.

Может прочитать меню в детском саду. Двухлетний мальчик учит два языка и любит исправлять произношение взрослых-1

Фото: The Sun

В возрасте года мальчик уже знал алфавит, а через несколько месяцев прочел первые предложения. Мама считает, что сейчас сын читает на уровне шестилетнего ребенка. Более того, мальчишка расширяет свой словарный запас и изучает китайский язык, пишет The Sun.

Может прочитать меню в детском саду. Двухлетний мальчик учит два языка и любит исправлять произношение взрослых-4

Фото: The Sun

Мальчик очень любит природу и животных, поэтому уже начинает называть их по-китайски. Родители опасаются, что будет, когда ребенок пойдет в школу. Ведь уже в четыре месяца он сказал свое первое слово – мама, и научился самостоятельно сидеть, а к восьми месяцам – ходить.

Может прочитать меню в детском саду. Двухлетний мальчик учит два языка и любит исправлять произношение взрослых-7

Фото: The Sun

Сейчас ребенку два года, и, помимо прочих знаний, он умеет считать до 100, решает задачи и читает обеденное меню в детском саду. Этим мальчик шокирует не только родителей, но и воспитателей. Мама признается, что сын исправляет ее произношение, поэтому она тоже старается учить фонетику вместе с ним.

А этот трехлетний вундеркинд умеет управлять автомобилем. Он не видит дальше руля, но может выполнять сложные маневры. Как ему это удается – смотрите здесь

# Вундеркинд # калейдоскоп # Фотофакт

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