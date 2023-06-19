Может прочитать меню в детском саду. Двухлетний мальчик учит два языка и любит исправлять произношение взрослых

Ребенок в два года изучает уже второй язык и исправляет произношение взрослых. Вундеркинд начал говорить, когда ему было четыре месяца, чем очень удивил родителей.

Фото: The Sun

В возрасте года мальчик уже знал алфавит, а через несколько месяцев прочел первые предложения. Мама считает, что сейчас сын читает на уровне шестилетнего ребенка. Более того, мальчишка расширяет свой словарный запас и изучает китайский язык, пишет The Sun.

Фото: The Sun

Мальчик очень любит природу и животных, поэтому уже начинает называть их по-китайски. Родители опасаются, что будет, когда ребенок пойдет в школу. Ведь уже в четыре месяца он сказал свое первое слово – мама, и научился самостоятельно сидеть, а к восьми месяцам – ходить.

Фото: The Sun