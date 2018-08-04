После 9 лет отношений. Хайден Панеттьери и Владимир Кличко расстались

История любви боксера и актрисы началась в 2009 году. Их знакомство началось с фраз: «Ой, ты такой большой!» – «А ты – маленькая». В 2013 году пара объявила о помолвке, но свадьба так и не состоялась. Актриса говорила, что они не хотят торопить события.