После 9 лет отношений. Хайден Панеттьери и Владимир Кличко расстались

Актриса Хайден Панеттьери и экс-боксер Владимир Кличко расстались.
Об этом сообщают мировые СМИ. Причина расставания пары, которая вместе последние девять лет, неизвестна.
Актриса Хайден Панеттьери и экс-боксер Владимир Кличко расстались.
Об этом сообщают мировые СМИ. Причина расставания пары, которая вместе последние девять лет, неизвестна.
28-летняя Хайден и 42-летний Владимир вместе воспитывают дочь Кайю Евдокию, которой три года.
СМИ сообщают, что экс-пара находится в хороших отношениях. «Они друг для друга были важной частью жизни и продолжают оставаться друзьями».
Боксер Владимир Кличко показал дочку в первые месяцы жизни (сморите фото).
Фото: instagram.com/klitschkopanettiere
История любви боксера и актрисы началась в 2009 году. Их знакомство началось с фраз: «Ой, ты такой большой!» – «А ты – маленькая». В 2013 году пара объявила о помолвке, но свадьба так и не состоялась. Актриса говорила, что они не хотят торопить события.