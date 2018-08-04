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После 9 лет отношений. Хайден Панеттьери и Владимир Кличко расстались

04 августа 2018 14:55
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Актриса Хайден Панеттьери и экс-боксер Владимир Кличко расстались.

Об этом сообщают мировые СМИ. Причина расставания пары, которая вместе последние девять лет, неизвестна.

После 9 лет отношений. Хайден Панеттьери и Владимир Кличко расстались-1

28-летняя Хайден и 42-летний Владимир вместе воспитывают дочь Кайю Евдокию, которой три года.

СМИ сообщают, что экс-пара находится в хороших отношениях. «Они друг для друга были важной частью жизни и продолжают оставаться друзьями».

Боксер Владимир Кличко показал дочку в первые месяцы жизни (сморите фото).

После 9 лет отношений. Хайден Панеттьери и Владимир Кличко расстались-4

Фото: instagram.com/klitschkopanettiere

История любви боксера и актрисы началась в 2009 году. Их знакомство началось с фраз: «Ой, ты такой большой!» – «А ты – маленькая». В 2013 году пара объявила о помолвке, но свадьба так и не состоялась. Актриса говорила, что они не хотят торопить события. 

# Звезды # калейдоскоп # Владимир Кличко # Хайден Панеттьери # Фотофакт

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