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3-летняя дочь Татьяны Навки повторила на льду её олимпийский образ: фотофакт

30 мая 2018 12:32
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Новости России. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась снимком своей трехлетней дочери, которая примерила известный образ мамы на выступлениях по фигурному катанию.

Снимками малышки фигуристка поделилась в Instagram.

На фото девочка перед своими первыми выступлениями по фигурному катанию. Дочь спортсменки начала заниматься этим видом спорта некоторое время назад.

3-летняя дочь Татьяны Навки повторила на льду её олимпийский образ: фотофакт-1

Фото: instagram.com/tatiana_navka

На лёд Надежда вышла в роли Кармен. Именно этот образ помог маме малышки стать олимпийской чемпионкой в паре с Романом Костомаровым 16 лет назад.

Татьяна Навка:
Узнаёте? Наши первые показательные выступления! Кармен моя, любимая!

3-летняя дочь Татьяны Навки повторила на льду её олимпийский образ: фотофакт-4

Фото: instagram.com/tatiana_navka

Подписчиков умилило сходство девочки и ее мамы. Пользователи сети отметили, что юная Надежда начала так рано заниматься, поэтому «ее ждет настоящий спортивный успех».

«Так хорошо ей в костюме Кармен! Татьяна, вам просто огромное уважение за ваш талант, труд и за воспитание ваших дочек»,

3-летняя дочь Татьяны Навки повторила на льду её олимпийский образ: фотофакт-7

Фото: instagram.com/tatiana_navka

«Хотим видео с танцем маленькой фигуристки»,

«Надюша очень на вас похожа, я даже думала, что это вы в детстве. Успехов начинающей спортсменке».

Малоизвестным фактом является то, что спортивная история Татьяны Навки связана с Беларусью.

Уникальные кадры: как фигуристка Татьяна Навка в 90-ые выступала за Беларусь на Олимпиадах (читать далее). 

# Фигурное катание # калейдоскоп # Татьяна Навка # Надежда Пескова # Фотофакт

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