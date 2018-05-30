3-летняя дочь Татьяны Навки повторила на льду её олимпийский образ: фотофакт

На фото девочка перед своими первыми выступлениями по фигурному катанию. Дочь спортсменки начала заниматься этим видом спорта некоторое время назад.

Новости России. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась снимком своей трехлетней дочери, которая примерила известный образ мамы на выступлениях по фигурному катанию.

На лёд Надежда вышла в роли Кармен. Именно этот образ помог маме малышки стать олимпийской чемпионкой в паре с Романом Костомаровым 16 лет назад.

Подписчиков умилило сходство девочки и ее мамы. Пользователи сети отметили, что юная Надежда начала так рано заниматься, поэтому «ее ждет настоящий спортивный успех».

«Так хорошо ей в костюме Кармен! Татьяна, вам просто огромное уважение за ваш талант, труд и за воспитание ваших дочек»,