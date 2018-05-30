3-летняя дочь Татьяны Навки повторила на льду её олимпийский образ: фотофакт
Новости России. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поделилась снимком своей трехлетней дочери, которая примерила известный образ мамы на выступлениях по фигурному катанию.
Снимками малышки фигуристка поделилась в Instagram.
На фото девочка перед своими первыми выступлениями по фигурному катанию. Дочь спортсменки начала заниматься этим видом спорта некоторое время назад.
Фото: instagram.com/tatiana_navka
На лёд Надежда вышла в роли Кармен. Именно этот образ помог маме малышки стать олимпийской чемпионкой в паре с Романом Костомаровым 16 лет назад.
Татьяна Навка:
Узнаёте? Наши первые показательные выступления! Кармен моя, любимая!
Фото: instagram.com/tatiana_navka
Подписчиков умилило сходство девочки и ее мамы. Пользователи сети отметили, что юная Надежда начала так рано заниматься, поэтому «ее ждет настоящий спортивный успех».
«Так хорошо ей в костюме Кармен! Татьяна, вам просто огромное уважение за ваш талант, труд и за воспитание ваших дочек»,
Фото: instagram.com/tatiana_navka
«Хотим видео с танцем маленькой фигуристки»,
«Надюша очень на вас похожа, я даже думала, что это вы в детстве. Успехов начинающей спортсменке».
Малоизвестным фактом является то, что спортивная история Татьяны Навки связана с Беларусью.
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