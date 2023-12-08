Шеф-повар рассказала секреты приготовления рассыпчатого риса

Шеф-повар Ирина Непомнящих рассказала, как приготовить идеальный рис и на что следует обратить внимание при выборе крупы.
Шеф-повар Ирина Непомнящих рассказала, как приготовить идеальный рис и на что следует обратить внимание при выборе крупы.
Фото: Рixabay
Конечный результат будет зависеть не только от технологии, но и от вида, сорта, способа культивирования, предварительной обработки риса. Если рис шлифованный и пропаренный, то на его приготовление потребуется меньше времени. А вот нешлифованный рис лучше предварительно замачивать, чтобы избавиться от фитиновой кислоты, которая мешает нормальному усвоению гарнира, пишет Lenta.ru.
Повар рассказала, что готовить обработанный рис нужно в среднем 20 минут, а дикий, бурый или коричневый 40-45 минут. Если вы хотите получить рассыпчатый гарнир, то лучше выбрать длиннозерные сорта: басмати, жасмин, а также дикий и малообработанный. Перед варкой обязательно промыть его несколько раз, пока вода не станет прозрачной.
Фото: Рixabay
Варить нужно в большом количестве воды. Самая главная особенность приготовления риса в том, что доводить его до кипения нужно на среднем огне.
К слову, шеф рекомендует чаще употреблять малообработанный рис, потому что в нем содержится клетчатка, которая не дает сахару в крови подниматься и положительно влияет на микрофлору кишечника. А если вы любите белый рис, то добавляйте к нему овощи в виде салата или термообработанные – так вы избежите скачков сахара.
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