Шеф-повар рассказала секреты приготовления рассыпчатого риса

Конечный результат будет зависеть не только от технологии, но и от вида, сорта, способа культивирования, предварительной обработки риса. Если рис шлифованный и пропаренный, то на его приготовление потребуется меньше времени. А вот нешлифованный рис лучше предварительно замачивать, чтобы избавиться от фитиновой кислоты, которая мешает нормальному усвоению гарнира, пишет Lenta.ru.

Повар рассказала, что готовить обработанный рис нужно в среднем 20 минут, а дикий, бурый или коричневый 40-45 минут. Если вы хотите получить рассыпчатый гарнир, то лучше выбрать длиннозерные сорта: басмати, жасмин, а также дикий и малообработанный. Перед варкой обязательно промыть его несколько раз, пока вода не станет прозрачной.