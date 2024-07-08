Названы самые полезные продукты – в рейтинге в основном овощи

Ученые из американского штата Нью-Джерси составили список полезных для здоровья продуктов, исходя из содержания в них полезных витаминов и микроэлементов. В список вошло 41 наименование ягод, фруктов и овощей.

В топ-10 не вошел ни один фрукт, который ассоциируется со здоровой и полезной едой. Даже лимона, который славится высокой концентрацией витамина С, в десятке нет. Этот цитрусовый занял только 28 место, а его родственник лайм – пятое, сообщает runews24.ru.

В лидерах в основном овощи. Тройка выглядит так: водоросли, китайская капуста и листья свеклы. В десятку вошли клубника, грейпфрут и чеснок.

Читайте также:

Эксперты назвали список продуктов, которые не рекомендуется употреблять в жару

Врач объяснила, почему нельзя есть каши быстрого приготовления

Как приучить себя пить больше воды – врач делится лайфхаком