Украину на Евровидении-2019 представит MARUV. 5 фактов об артистке

Новости Украины. Победительницей украинского национального отбора на «Евровидение-2019» стала популярная певица MARUV. В финале, который состоялся ночью 23 февраля, состязались шесть исполнителей и групп.

Жюри поставило 27-летней певице 5 баллов из 6, но большинство зрителей проголосовали за MARUV, так что с итоговыми 11 баллами артистка стала представительницей Украины на международном конкурсе песни, который пройдёт в Тель-Авиве.

Композиция MARUV называется «Siren song» («Песня сирены»). Вступление исполняется на немецком языке, затем песня продолжается на английском.

Второе место в нацотборе завоевал Freedom Jazz (6 баллов жюри и 4 балла зрителей), на третьем месте группа KAZKA (3 балла жюри и 5 баллов зрителей).