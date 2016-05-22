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Сергей Лазарев на «Евровидении» установил рекорд

22 мая 2016 15:44
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Новости России. Представитель России на конкурсе «Евровидение-2016» установил новый рекорд в телеголосовании на этом песенном форуме.

33-летний Сергей Лазарев набрал самый высокий балл (361) по зрительскому рейтингу среди российских участников конкурса за десять лет. В общем списке участников прошлых лет певец находится на третьем месте.

Лазарев уступил норвежцу Александру Рыбаку, победившему на конкурсе в 2009 году и набравшему 378 баллов, и итальянцам Il Volo, занявшим в прошлом году третье место, их результат – 366 баллов.

Напомним, «Евровидение» в 2016 году выиграла Украина. Второе место заняла Австралия, на третьем – Россия. Интрига конкурса накалилась во время голосования, когда неожиданно стало ясно, что конкурсная битва идет по большому счету между российским и украинским исполнителями. И странами – кто за кого голосует. 

Почему конкурс оставил после себя так много вопросов, выяснили в программе «Неделя» на СТВ. Подробнее здесь.

# Фотофакт # калейдоскоп # Сергей Лазарев # Евровидение 2016

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