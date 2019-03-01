Ани Лорак «пережила настоящий стресс» и пропустила модный показ дочери

Ани Лорак пережила сильнейший стресс в своей жизни. Артистка летела на вертолёте через туман.

Как сообщает Пятый канал, у певицы не получилось добраться из Волгограда в Ростов-на-Дону по земле. Чтобы не опоздать на концерт, Ани решилась полететь на вертолёте. Во время полёта был густой туман, что сильно взволновало Лорак.

«И я только слышу такие слова: если будут деревья, вы им скажите, чтоб я их не пропустил. Представляете, пилот мне говорит такую информацию. Что я могу испытывать? Мы реально находились в какой-то белой дымке. Поэтому вчера я пережила настоящий стресс», – рассказала исполнительница.

Несмотря на случившееся, Ани с улыбкой пообщалась с фанатами и благополучно выступила на концерте.