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Ани Лорак «пережила настоящий стресс» и пропустила модный показ дочери

01 марта 2019 12:38
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Ани Лорак пережила сильнейший стресс в своей жизни. Артистка летела на вертолёте через туман.  

Как сообщает Пятый канал, у певицы не получилось добраться из Волгограда в Ростов-на-Дону по земле. Чтобы не опоздать на концерт, Ани решилась полететь на вертолёте. Во время полёта был густой туман, что сильно взволновало Лорак.  

«И я только слышу такие слова: если будут деревья, вы им скажите, чтоб я их не пропустил. Представляете, пилот мне говорит такую информацию. Что я могу испытывать? Мы реально находились в какой-то белой дымке. Поэтому вчера я пережила настоящий стресс», – рассказала исполнительница.    

Несмотря на случившееся, Ани с улыбкой пообщалась с фанатами и благополучно выступила на концерте.    

Ани Лорак «пережила настоящий стресс» и пропустила модный показ дочери-1

Фото: instagram.com/anilorak  

Во время гастролей Лорак у её семилетней дочери было своё выступление. Девочка участвовала в модном показе. Позже она позвонила маме и возмутилась, что та не присутствовала. Ани оставалось только оправдываться, что не всё в жизни получается так, как хочется.   

Кстати, недавно певица опубликовала трогательное фото с дочкой. 

Посмотреть на Софию можно здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Ани Лорак # София Лорак

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