Новости Беларуси. Белорусская олимпийская чемпионка Дарья Домрачева показала именные лыжи и протестировала их.

«Новый стиль моих лыж! Как вам, нравится? Я в восторге! Спасибо Fischer Nordic за поддержку все эти года и за креатив!», – написала спортсменка на своей странице в Instagram.

В «сторис» Дарья опубликовала видео прогулки на новых лыжах. Судя по всему, со скольжением у них проблем нет.