«Ты просто очередной клоун». Анна Седокова рассказала о своём худшем концерте

Певица Анна Седокова поделилась с подписчиками историей о своем худшем корпоративе.

Исполнительница рассказала о случившемся на своей странице в Instagram, за обновлениями которой следят более 4,5 миллионов человек.

По словам Седоковой, после выступления на корпоративе она плакала в номере час. «Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус», – рассказала артистка.

Певица рассказала о подготовке к выступлению – это сборы, правильный настрой, благодарность зрителю. Но реальность отличается от замыслов – люди «сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна».