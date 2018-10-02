«Сразу же ухватил все движения». В США живёт единственный пёс, который умеет кататься на коньках

Новости США. В США живет пес, который умеет кататься на коньках.
По информации People, Бенни – спасенный из приюта пес, который любит кататься на коньках. Как утверждает его владелица Шерил Дель Сангро, это единственный пес, который умеет кататься на коньках.
В прошлом профессиональный тренер, Дель Сангро обратила внимание на необычный талант собаки, после того как забрала ее из приюта.
«Он провел шесть месяцев в приюте для собак в штате Юта. Пес был включен в список собак, которых в скором времени усыпят. Местный спасатель из Лас-Вегаса забрал его в последний день и увез с собой, но никто не смог забрать Бенни домой», – рассказывает Дель Сангро. «Как только я увидела глаза Бенни на фотографии, я поняла, что он предназначен для меня. Я заполнила все формы, встретилась с ним и это была любовь с первого взгляда».
Шестилетний лабрадор-ретривер полон энергии. Это делает его отличным другом для трех других щенков Дель Сангро и идеальным кандидатом для обучения.
После того, как Бенни научился выполнять более 50 различных трюков, Дель Сангро решила проверить, сможет ли пес кататься на коньках.
«Мой друг-фотограф предложил нам сделать видео, чтобы поддержать местную команду «Вегас Голден Найтс», после того, как она начала сражаться за кубок Стэнли. Мы договорились с ледовым центром Лас-Вегаса и сняли видео с Бенни, бегущего по льду с хоккейной клюшкой и шайбой, а также выполнили несколько трюков, но не катались на коньках».
Видео получило тысячи просмотров в социальных сетях,поэтому Дель Сангро решила уделить больше времени тренировкам Бенни на коньках.
Шерил Дель Сангро:
После видео я подумала: «Почему бы не научить Бенни кататься на коньках?» Тем более мой опыт составлял более 20 лет. Я научила свою дочь кататься на коньках, когда ей было 17 месяцев. Я сделала для Бенни пару коньков, которые, как я думала, подойдут для собаки, и мы пошли попробовать.
Пес научился кататься на коньках так же быстро, как усвоил технику выполнения трюков. После того, как в первый раз его подтолкнули на льду, он осторожно поехал.
«Я просто начала обучать его по той же технике, как я учу маленьких детей, и он сразу же ухватил все движения».
На данный момент Бенни носит коньки только на передних лапах, чтобы контролировать движения своими задними лапами. Он любит быть на льду и без коньков, бегая за шайбами или гоняясь по арене.
Дель Сангро надеется, что уникальные навыки ее собаки привлекут внимание хоккейной команды НКЛ «Вегас Голден Найтс». Она и многие поклонники Бенни считают, что собака станет отличным талисманом игр и что он сможет показать стране удивительные вещи, которые могут выполнять животные из приюта.
Шерил Дель Сангро:
Когда люди видят Бенни на льду, они сразу улыбаются и говорят, что не могут поверить, насколько он счастливый пес. Он постоянно виляет хвостом. И люди всегда спрашивают, видела ли я когда-нибудь еще одну собаку на коньках. Ответ – нет.
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