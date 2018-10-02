«Сразу же ухватил все движения». В США живёт единственный пёс, который умеет кататься на коньках

Новости США. В США живет пес, который умеет кататься на коньках.

По информации People, Бенни – спасенный из приюта пес, который любит кататься на коньках. Как утверждает его владелица Шерил Дель Сангро, это единственный пес, который умеет кататься на коньках.

В прошлом профессиональный тренер, Дель Сангро обратила внимание на необычный талант собаки, после того как забрала ее из приюта.

«Он провел шесть месяцев в приюте для собак в штате Юта. Пес был включен в список собак, которых в скором времени усыпят. Местный спасатель из Лас-Вегаса забрал его в последний день и увез с собой, но никто не смог забрать Бенни домой», – рассказывает Дель Сангро. «Как только я увидела глаза Бенни на фотографии, я поняла, что он предназначен для меня. Я заполнила все формы, встретилась с ним и это была любовь с первого взгляда».

Шестилетний лабрадор-ретривер полон энергии. Это делает его отличным другом для трех других щенков Дель Сангро и идеальным кандидатом для обучения.

После того, как Бенни научился выполнять более 50 различных трюков, Дель Сангро решила проверить, сможет ли пес кататься на коньках.

«Мой друг-фотограф предложил нам сделать видео, чтобы поддержать местную команду «Вегас Голден Найтс», после того, как она начала сражаться за кубок Стэнли. Мы договорились с ледовым центром Лас-Вегаса и сняли видео с Бенни, бегущего по льду с хоккейной клюшкой и шайбой, а также выполнили несколько трюков, но не катались на коньках».