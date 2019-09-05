Семья несколько часов искала зубные протезы бабушки. Оказалось, что их взяла собака

Необычное происшествие случилось со щенком, когда он пришел в гости к бабушке хозяев. По информации издания Bored Panda, щенка по кличке Луна молодая пара завела пару месяцев назад. Девушка по имени Анна Каролина заметила Луну на улице и решила взять ее домой. Семья живет в Бразилии.

Фото: Anna Carolina Lima

Однажды Луну пришлось оставить на пару часов у бабушки Анны Каролины. Девушка совершенно не беспокоилась за собаку. Бабушка решила вздремнуть днем и перед сном вынула свои зубные протезы. Что делают кошки, когда никто не видит – показывают хозяева. Смешные фото

Фото: Anna Carolina Lima

Когда Анна Каролина вернулась за собакой, то увидела расстроенную бабушку. Она не могла найти свои протезы, хотя точно помнила, куда их положила. Семья несколько часов потратила на поиски.

Фото: Anna Carolina Lima

Помогла найти протезы собака. Она спряталась, но потом вышла из своего укрытия с широкой улыбкой. Оказалось, что Луна заметила, куда женщина положила протезы и решила их украсть.

Фото: Anna Carolina Lima