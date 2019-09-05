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Семья несколько часов искала зубные протезы бабушки. Оказалось, что их взяла собака

05 сентября 2019 09:43
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Необычное происшествие случилось со щенком, когда он пришел в гости к бабушке хозяев.  

По информации издания Bored Panda, щенка по кличке Луна молодая пара завела пару месяцев назад. Девушка по имени Анна Каролина заметила Луну на улице и решила взять ее домой. Семья живет в Бразилии.  

Семья несколько часов искала зубные протезы бабушки. Оказалось, что их взяла собака-1

Фото: Anna Carolina Lima

Однажды Луну пришлось оставить на пару часов у бабушки Анны Каролины. Девушка совершенно не беспокоилась за собаку.  

Бабушка решила вздремнуть днем и перед сном вынула свои зубные протезы.  

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Семья несколько часов искала зубные протезы бабушки. Оказалось, что их взяла собака-4

Фото: Anna Carolina Lima

Когда Анна Каролина вернулась за собакой, то увидела расстроенную бабушку. Она не могла найти свои протезы, хотя точно помнила, куда их положила. Семья несколько часов потратила на поиски.  

Семья несколько часов искала зубные протезы бабушки. Оказалось, что их взяла собака-7

Фото: Anna Carolina Lima

Помогла найти протезы собака. Она спряталась, но потом вышла из своего укрытия с широкой улыбкой. Оказалось, что Луна заметила, куда женщина положила протезы и решила их украсть.  

Семья несколько часов искала зубные протезы бабушки. Оказалось, что их взяла собака-10

Фото: Anna Carolina Lima

Питомец надел протезы и всем улыбался. Луне так они понравились, что она не хотела возвращать их бабушке – пришлось долго просить собаку об этом. Случившаяся история рассмешила всю семью.    

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