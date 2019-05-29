Что делают кошки, когда никто не видит – показывают хозяева. Смешные фото

Владельцы кошек показали, что животные делают дома, пока никто не видит. Судя по всему, кошкам нравится шалить. Подборку собрало издание Daily Mail. На этих фото коты что-то сломали, где-то застряли, повредили бытовую технику или порылись в вещах владельцев. Кот съел осу и стал интернет-звездой – фото до и после (смотрите здесь). Вот лишь некоторые из примеров. Кот покусал булочку своего владельца.

Фото: instagram.com/cat_shaming

Пойман с поличным! Кот был замечен стоящим на пылесосе. Питомец включал его только ночью, пока хозяин спал.

Фото: instagram.com/cat_shaming

Еще один питомец попытался спрятаться за упавшей вешалкой. Только он залез в уже постиранную одежду.

Фото: instagram.com/cat_shaming

Кошка, которая застряла в жалюзи, отчаянно пытается освободиться после неудачной прогулки на улицу.

Фото: instagram.com/cat_shaming

Беспорядок в квартире можно устроить уронив всего лишь один горшок с растением.

Фото: instagram.com/cat_shaming

Еще один кот виновато стоит на кухонной столешнице. На полу – пицца хозяина.

Фото: instagram.com/cat_shaming

Упрямый кот уснул на клавишах пианино, на котором играет музыкант. Вышло очень забавно (читать далее). Владелица сумки Chanel была потрясена, обнаружив, что ее кошка сделала с вещью.