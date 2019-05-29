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Что делают кошки, когда никто не видит – показывают хозяева. Смешные фото

29 мая 2019 14:34
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Владельцы кошек показали, что животные делают дома, пока никто не видит. Судя по всему, кошкам нравится шалить. 

Подборку собрало издание Daily Mail. На этих фото коты что-то сломали, где-то застряли, повредили бытовую технику или порылись в вещах владельцев.

Кот съел осу и стал интернет-звездой – фото до и после (смотрите здесь).  

Вот лишь некоторые из примеров.

Кот покусал булочку своего владельца.

Что делают кошки, когда никто не видит – показывают хозяева. Смешные фото-1

Фото: instagram.com/cat_shaming

Пойман с поличным! Кот был замечен стоящим на пылесосе. Питомец включал его только ночью, пока хозяин спал.

Что делают кошки, когда никто не видит – показывают хозяева. Смешные фото-4

Фото: instagram.com/cat_shaming

Еще один питомец попытался спрятаться за упавшей вешалкой. Только он залез в уже постиранную одежду.  

Что делают кошки, когда никто не видит – показывают хозяева. Смешные фото-7

Фото: instagram.com/cat_shaming

Кошка, которая застряла в жалюзи, отчаянно пытается освободиться после неудачной прогулки на улицу.

Что делают кошки, когда никто не видит – показывают хозяева. Смешные фото-10

Фото: instagram.com/cat_shaming

Беспорядок в квартире можно устроить уронив всего лишь один горшок с растением.

Что делают кошки, когда никто не видит – показывают хозяева. Смешные фото-13

Фото: instagram.com/cat_shaming

Еще один кот виновато стоит на кухонной столешнице. На полу – пицца хозяина.

Что делают кошки, когда никто не видит – показывают хозяева. Смешные фото-16

Фото: instagram.com/cat_shaming

Упрямый кот уснул на клавишах пианино, на котором играет музыкант. Вышло очень забавно (читать далее).  

Владелица сумки Chanel была потрясена, обнаружив, что ее кошка сделала с вещью.

Что делают кошки, когда никто не видит – показывают хозяева. Смешные фото-19

Фото: instagram.com/cat_shaming

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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