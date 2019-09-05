Волнительный момент. Принцесса Шарлотта впервые отправилась в школу

Новости Великобритании. Четырехлетняя принцесса Шарлотта с родителями и старшим братом в первый раз приехала в школу. Девочка появилась перед фотографами крепко ухватившись за руку герцогини Кейт.
Новости Великобритании. Четырехлетняя принцесса Шарлотта с родителями и старшим братом в первый раз приехала в школу. Девочка появилась перед фотографами крепко ухватившись за руку герцогини Кейт.
Фото: PA
По информации METRO, принцессу Шарлотту встретила директор младшей школы, в которой делают упор на позитивные отношения между учениками и преподавателями. Маленькая принцесса с первых дней начнет изучение таких предметов как искусство, балет, драма, французский язык и музыка. Кстати, здание школы было построено в 1700 году.
Фото: PA
Старший брат принцессы Шарлотты, принц Джордж, начал обучение в этой школе в 2017 году. Тогда герцогиня не смогла присутствовать на первом дне из-за недомоганий во время беременности.
Первый день принца Джорджа в школе: день начинается с рукопожатия, никакого домашнего задания и обязательно балет
Фото: PA
В мае принцессе Шарлотте исполнилось 4 года. Родители поделились новыми фото дочери — здесь подробнее.