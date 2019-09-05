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Волнительный момент. Принцесса Шарлотта впервые отправилась в школу

05 сентября 2019 09:07
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Новости Великобритании. Четырехлетняя принцесса Шарлотта с родителями и старшим братом в первый раз приехала в школу. Девочка появилась перед фотографами крепко ухватившись за руку герцогини Кейт.

Волнительный момент. Принцесса Шарлотта впервые отправилась в школу-1

Фото: PA

По информации METRO, принцессу Шарлотту встретила директор младшей школы, в которой делают упор на позитивные отношения между учениками и преподавателями. Маленькая принцесса с первых дней начнет изучение таких предметов как искусство, балет, драма, французский язык и музыка. Кстати, здание школы было построено в 1700 году.

Волнительный момент. Принцесса Шарлотта впервые отправилась в школу-4

Фото: PA

Старший брат принцессы Шарлотты, принц Джордж, начал обучение в этой школе в 2017 году. Тогда герцогиня не смогла присутствовать на первом дне из-за недомоганий во время беременности.

Первый день принца Джорджа в школе: день начинается с рукопожатия, никакого домашнего задания и обязательно балет

Волнительный момент. Принцесса Шарлотта впервые отправилась в школу-7

Фото: PA

В мае принцессе Шарлотте исполнилось 4 года. Родители поделились новыми фото дочери — здесь подробнее.

# Королевская семья # калейдоскоп # принцесса Шарлотта # принц Джордж # Кейт Миддлтон # принц Уильям

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