Они такие огромные. Вот как выглядят собаки, которые гораздо больше людей

Одна из самых высоких пород собак – ирландский волкодав – может выглядеть пугающей издалека, но на самом деле они милые, ласковые, а иногда и абсолютно смешные животные.

Рост этой породы собак может составлять до 86 сантиметров.

Сложно поверить, но было время, когда эта порода собак практически вымерла. В прошлом этих животных использовали для охоты, но когда количество волков и лосей резко уменьшилось в Ирландии, то спрос на эту породу уменьшился. Но, к счастью, волкодавов удалость спасти от вымирания.

Ирландские волкодавы раньше охотились на крупную дичь, такую как кабан и олень. Обладая большим ростом и навыками, собаки становятся отличными охотниками, их даже до сих пор используют для выпаса овец. Но сторожевой собакой волкодаву не быть – эта порода не недолюбливает незнакомцев и не агрессивна по отношению к ним.

Издание Bored Panda собрало фото хозяев ирландских волкодавов и их питомцев, а также собак, которые дружелюбно и весело попозировали для фото.