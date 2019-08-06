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Они такие огромные. Вот как выглядят собаки, которые гораздо больше людей

06 августа 2019 15:39
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Одна из самых высоких пород собак – ирландский волкодав – может выглядеть пугающей издалека, но на самом деле они милые, ласковые, а иногда и абсолютно смешные животные.  

Рост этой породы собак может составлять до 86 сантиметров.  

Сложно поверить, но было время, когда эта порода собак практически вымерла. В прошлом этих животных использовали для охоты, но когда количество волков и лосей резко уменьшилось в Ирландии, то спрос на эту породу уменьшился.  Но, к счастью, волкодавов удалость спасти от вымирания.  

Ирландские волкодавы раньше охотились на крупную дичь, такую как кабан и олень. Обладая большим ростом и навыками, собаки становятся отличными охотниками, их даже до сих пор используют для выпаса овец. Но сторожевой собакой волкодаву не быть – эта порода не недолюбливает незнакомцев и не агрессивна по отношению к ним.  

Издание Bored Panda собрало фото хозяев ирландских волкодавов и их питомцев, а также собак, которые дружелюбно и весело попозировали для фото.   

Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры (читать далее).  

Они такие огромные. Вот как выглядят собаки, которые гораздо больше людей-1

Фото: instagram.com/liddieholt

Они такие огромные. Вот как выглядят собаки, которые гораздо больше людей-3

Фото: facebook.com/reg.ashby

Они такие огромные. Вот как выглядят собаки, которые гораздо больше людей-5

Фото: facebook.com/cindy.b.hewson

Они такие огромные. Вот как выглядят собаки, которые гораздо больше людей-7

Фото: instagram.com/satujeu

Они такие огромные. Вот как выглядят собаки, которые гораздо больше людей-9

Фото: TJNel

Они такие огромные. Вот как выглядят собаки, которые гораздо больше людей-11

Фото: Carrie Hodges

Они такие огромные. Вот как выглядят собаки, которые гораздо больше людей-13

Фото: instagram.com/adeburgh

# Домашние животные # калейдоскоп

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