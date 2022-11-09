Площадь – около 3000 квадратов и фреска Караваджо. Как выглядит самая дорогая вилла в мире?

Вилла, расположенная в центре Рима, считается самым дорогим домом в мире. А все потому, что она украшена потолочной фреской итальянского художника Караваджо.

Фото: New York Post Здание построено в XVI веке и занимает площадь более 2700 квадратных метров. Вилла расположена недалеко от знаменитой улицы Виа Венето, рядом с лучшими отелями Рима. Ранее она принадлежала дворянской семье Людовизи, сообщает Oddity Central. Недавно итальянский суд постановил, чтобы она была продана из-за разногласий с наследством. Однако цена очень высока – никто не заинтересован в такой покупке.

Фото: epochtimes.ru В одном из интервью нынешняя жительница виллы принцесса Рита Бонкомпаньи-Людовизи сказала, что купить усадьбу может только миллиардер, миллионера для этого недостаточно. Потому что только за воду придется платить 10 тысяч евро в месяц.