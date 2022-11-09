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Площадь – около 3000 квадратов и фреска Караваджо. Как выглядит самая дорогая вилла в мире?

09 ноября 2022 09:02
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Вилла, расположенная в центре Рима, считается самым дорогим домом в мире. А все потому, что она украшена потолочной фреской итальянского художника Караваджо.

Площадь – около 3000 квадратов и фреска Караваджо. Как выглядит самая дорогая вилла в мире?-1

Фото: New York Post

Здание построено в XVI веке и занимает площадь более 2700 квадратных метров. Вилла расположена недалеко от знаменитой улицы Виа Венето, рядом с лучшими отелями Рима. Ранее она принадлежала дворянской семье Людовизи, сообщает Oddity Central. Недавно итальянский суд постановил, чтобы она была продана из-за разногласий с наследством. Однако цена очень высока – никто не заинтересован в такой покупке.

Площадь – около 3000 квадратов и фреска Караваджо. Как выглядит самая дорогая вилла в мире?-3

Фото: epochtimes.ru

В одном из интервью нынешняя жительница виллы принцесса Рита Бонкомпаньи-Людовизи сказала, что купить усадьбу может только миллиардер, миллионера для этого недостаточно. Потому что только за воду придется платить 10 тысяч евро в месяц.

Площадь – около 3000 квадратов и фреска Караваджо. Как выглядит самая дорогая вилла в мире?-5

Фото: bbc.com

В январе 2022-го на первом аукционе цена «Авроры» составила 539 миллионов долларов. Цена одной только фрески Караваджо 1597 года оценивается в 310 миллионов евро. И, несмотря на имеющуюся уникальную ценность, покупатель не нашелся.

Площадь – около 3000 квадратов и фреска Караваджо. Как выглядит самая дорогая вилла в мире?-7

Фото: romatoday

В апреле 2022 года состоялся второй аукцион. На этот раз виллу пытались продать со скидкой 20%, но никто не захотел участвовать в торгах. Теперь принцесса Рита обратилась к ведущим мировым агентствам недвижимости с просьбой помочь продать дом. Хозяйка даже направляла предложение в итальянское правительство, но даже сниженная цена не поспособствовала продаже. Пока вилла остается на рынке недвижимости и сохранят звание самого дорого здания в мире.

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# Недвижимость

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